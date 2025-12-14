Actualité
BON PLAN : de 150 à 300 Go de data avec des forfaits 5G à prix abordables chez Cdiscount Mobile

Source: Cdiscount Mobile

Deux offres 5G plutôt attrayantes sont actuellement proposées par Cdiscount Mobile et elles ne manquent pas de data.

Des offres Cdiscount Mobile à petit prix

Si vous cherchez actuellement un forfait téléphonique en 5G à un tarif assez attractif et comprenant suffisamment de data pour votre utilisation quotidienne, les deux offres du moment chez Cdiscount Mobile pourraient vous convenir. Au choix, 150 ou 300 Go aux prix respectifs de 7,99 € et 12,99 € par mois sans engagement, avec comme réseau utilisé celui de Bouygues Telecom.

Cdiscount Mobile bandeau 28 02 2025

Vous trouverez ci-dessous les détails de ces deux forfaits :

Internet : 150 Go en 5G

  • Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet depuis EU/DOM : +29 Go en 4G

  • 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités

  • En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.

Carte Sim : 1 € seulement

Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 7,99 € par mois

Internet : 300 Go en 5G

  • Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet depuis EU/DOM : +42 Go en 4G

  • 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités

  • En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.

Carte Sim : 1 € seulement

Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 12,99 € par mois

Mots-clés
