BON PLAN : un gros forfait à pas cher avec 300 Go de data en 5G chez RED by SFR

Si vous êtes un gros consommateur de données mobiles, ce forfait 5G devrait facilement vous satisfaire.
Une offre de RED by SFR avec beaucoup de data
Si vous recherchez un forfait mobile à prix abordable avec une grande quantité de data pour votre usage quotidien, l'offre de RED by SFR à 13,99 € par mois sans engagement pourrait vous intéresser. Elle inclut 300 Go en 5G avec les appels et SMS/MMS illimités, même à l'étranger, avec une carte SIM à 10 €.
Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles concernant ce forfait RED by SFR sans engagement.
Internet 300 Go 5G
- 300 Go en très haut débit (5G, 4G, 3G). Au-delà de 300 Go, rechargement de 50 Go à 10 € possible, 1 recharge maximum puis usage Internet bloqué.
- Usage modem inclus.
Appels, SMS/MMS illimités
- Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.
- SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.
Inclus à l'étranger
- Vous bénéficiez toute l'année depuis l'Union européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 33 Go d'Internet par mois en UE/DOM.
Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 13,99 € par mois
