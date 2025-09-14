BON PLAN : un gros forfait à pas cher avec 300 Go de data en 5G chez RED by SFR

Une offre de RED by SFR avec beaucoup de data





Si vous recherchez un forfait mobile à prix abordable avec une grande quantité de data pour votre usage quotidien, l'offre de RED by SFR à 13,99 € par mois sans engagement pourrait vous intéresser. Elle inclut 300 Go en 5G avec les appels et SMS/MMS illimités, même à l'étranger, avec une carte SIM à 10 €.

Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles concernant ce forfait RED by SFR sans engagement.

Internet 300 Go 5G 300 Go en très haut débit (5G, 4G, 3G). Au-delà de 300 Go, rechargement de 50 Go à 10 € possible, 1 recharge maximum puis usage Internet bloqué.

Usage modem inclus. Appels, SMS/MMS illimités Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois. Inclus à l'étranger Vous bénéficiez toute l'année depuis l'Union européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 33 Go d'Internet par mois en UE/DOM. Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 13,99 € par mois