BON PLAN : un forfait 5G 300 Go adapté aux voyageurs

Avec cette offre temporaire, vous ne manquerez pas de data, aussi bien en France que lors de vos déplacements à l'étranger.

Une offre temporaire pour les globe-trotteurs

Si vous avez besoin de pas mal de data dans le mois et qu'en plus de ça vous voyagez régulièrement à l'étranger, alors le forfait du moment proposé par YouPrice pourrait vous intéresser. Baptisé Le Voyageur, il propose 300 Go en 5G sur le réseau Orange pour 14,99 € par mois sans engagement, dont 30 Go à l'étranger depuis 52 destinations. Intéressé ? Alors il ne va pas falloir traîner, puisqu'il n'est disponible jusqu'à mardi soir à minuit.

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.

Le Voyageur

  • Carte SIM à 5 €.
  • 300 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible (1 € par mois).

Quand vous êtes en France métropolitaine

  • Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine.
  • Jusqu'à 300 Go/mois en 4G/4G+/5G. Débit réduit et hors forfait au prix 0,0035 €/Mo au-delà.
  • Transfert d'appels vers la messagerie.

Quand vous êtes dans l'UE ou les DOM

  • Jusqu'à 30 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale).
  • Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies dans le tableau des communications internationales.

Quand vous êtes en Zone 1ter (Reste de l'Europe : Andorre, Suisse) et Zone 2bis (Amérique du Nord : Alaska, Canada, États-Unis, Hawaï, Porto Rico, îles Vierges)

  • Jusqu'à 30 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale, débit réduit et hors forfait au-delà, en fonction de la destination).

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Voyageur à 14,99 € par mois sur le réseau Orange

