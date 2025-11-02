BON PLAN : un forfait 5G 300 Go adapté aux voyageurs

BON PLAN : un forfait 5G 300 Go adapté aux voyageurspar Alexandre S.
Avec cette offre temporaire, vous ne manquerez pas de data, aussi bien en France que lors de vos déplacements à l'étranger.
Une offre temporaire pour les globe-trotteurs
Si vous avez besoin de pas mal de data dans le mois et qu'en plus de ça vous voyagez régulièrement à l'étranger, alors le forfait du moment proposé par YouPrice pourrait vous intéresser. Baptisé Le Voyageur, il propose 300 Go en 5G sur le réseau Orange pour 14,99 € par mois sans engagement, dont 30 Go à l'étranger depuis 52 destinations. Intéressé ? Alors il ne va pas falloir traîner, puisqu'il n'est disponible jusqu'à mardi soir à minuit.
Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.
Le Voyageur
- Carte SIM à 5 €.
- 300 Go d'Internet 4G/5G.
- eSIM disponible (1 € par mois).
Quand vous êtes en France métropolitaine
- Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine.
- Jusqu'à 300 Go/mois en 4G/4G+/5G. Débit réduit et hors forfait au prix 0,0035 €/Mo au-delà.
- Transfert d'appels vers la messagerie.
Quand vous êtes dans l'UE ou les DOM
- Jusqu'à 30 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale).
- Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies dans le tableau des communications internationales.
Quand vous êtes en Zone 1ter (Reste de l'Europe : Andorre, Suisse) et Zone 2bis (Amérique du Nord : Alaska, Canada, États-Unis, Hawaï, Porto Rico, îles Vierges)
- Jusqu'à 30 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale, débit réduit et hors forfait au-delà, en fonction de la destination).
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Voyageur à 14,99 € par mois sur le réseau Orange