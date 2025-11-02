BON PLAN : un forfait 5G 300 Go adapté aux voyageurs

Une offre temporaire pour les globe-trotteurs





Si vous avez besoin de pas mal de data dans le mois et qu'en plus de ça vous voyagez régulièrement à l'étranger, alors le forfait du moment proposé par YouPrice pourrait vous intéresser. Baptisé Le Voyageur, il propose 300 Go en 5G sur le réseau Orange pour 14,99 € par mois sans engagement, dont 30 Go à l'étranger depuis 52 destinations. Intéressé ? Alors il ne va pas falloir traîner, puisqu'il n'est disponible jusqu'à mardi soir à minuit.

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.

Le Voyageur Carte SIM à 5 €.

300 Go d'Internet 4G/5G.

eSIM disponible (1 € par mois). Quand vous êtes en France métropolitaine Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine.

Jusqu'à 300 Go/mois en 4G/4G+/5G. Débit réduit et hors forfait au prix 0,0035 €/Mo au-delà.

Transfert d'appels vers la messagerie. Quand vous êtes dans l'UE ou les DOM Jusqu'à 30 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale).

Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies dans le tableau des communications internationales. Quand vous êtes en Zone 1ter (Reste de l'Europe : Andorre, Suisse) et Zone 2bis (Amérique du Nord : Alaska, Canada, États-Unis, Hawaï, Porto Rico, îles Vierges) Jusqu'à 30 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale, débit réduit et hors forfait au-delà, en fonction de la destination). Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Voyageur à 14,99 € par mois sur le réseau Orange