BON PLAN : un forfait 300 Go 5G à un prix « Fantastic » chez YouPrice

par
Source: YouPrice

En ce moment, vous pouvez souscrire aux offres Le Mini, L'Essential, Le Turbo et Le Fantastic, qui répondent à tous les types de consommation de data.

Une offre fantastique à prix léger

Si vous cherchez un nouvel abonnement téléphonique à moins de 12 euros par mois, sans engagement et avec une grande quantité de data, alors l'actuel abonnement Le Fantastic de chez YouPrice devrait vous plaire. En effet, avec 300 Go en 5G au choix Orange ou SFR, il y a largement de quoi naviguer, jouer et profiter de contenus multimédias au quotidien. D'autres offres moins coûteuses pouvant également répondre à vos besoins sont également proposées.

YouPrice Logo Texte

La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les huit abonnements du moment.

Le Mini - 40 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 40 Go d'Internet 4G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 8 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Mini à 6,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Mini à 4,99 € par mois sur le réseau SFR

L'Essential - 100 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 100 Go d'Internet 4G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 10 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 7,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 6,99 € par mois sur le réseau SFR

Le Turbo - 200 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 200 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 12 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Turbo à 9,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Turbo à 8,99 € par mois sur le réseau SFR

Le Fantastic - 300 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 300 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 14 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 11,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 10,99 € par mois sur le réseau SFR

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
