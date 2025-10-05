BON PLAN : un forfait 300 Go 5G à un prix « Fantastic » chez YouPrice

Une offre fantastique à prix léger





Si vous cherchez un nouvel abonnement téléphonique à moins de 12 euros par mois, sans engagement et avec une grande quantité de data, alors l'actuel abonnement Le Fantastic de chez YouPrice devrait vous plaire. En effet, avec 300 Go en 5G au choix Orange ou SFR, il y a largement de quoi naviguer, jouer et profiter de contenus multimédias au quotidien. D'autres offres moins coûteuses pouvant également répondre à vos besoins sont également proposées.

La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice





Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les huit abonnements du moment.