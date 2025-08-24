BON PLAN : un forfait 300 Go en 5G à prix attractif actuellement chez YouPrice

Un forfait Ultra intéressant ?





Avec la rentrée qui approche, vous cherchez peut-être un nouvel abonnement téléphonique à petit prix. Eh bien, en ce moment, YouPrice propose l'Ultra pour moins de 13 euros par mois, sans engagement, avec pas moins de 300 Go de data en 5G et un réseau utilisant au choix Orange ou SFR.

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.