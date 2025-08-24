Actualité
BON PLAN : un forfait 300 Go en 5G à prix attractif actuellement chez YouPrice

Source: YouPrice

Si vous êtes un grand consommateur de data, le forfait Ultra de YouPrice a tout pour vous plaire.

Un forfait Ultra intéressant ?

Avec la rentrée qui approche, vous cherchez peut-être un nouvel abonnement téléphonique à petit prix. Eh bien, en ce moment, YouPrice propose l'Ultra pour moins de 13 euros par mois, sans engagement, avec pas moins de 300 Go de data en 5G et un réseau utilisant au choix Orange ou SFR.

YouPrice Logo Texte

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.

L'Ultra - 300 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 300 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 14 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 12,99 € par mois sur le réseau Orange

 

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 11,99 € par mois sur le réseau SFR

