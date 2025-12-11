The Game Awards 2025 : suivez la cérémonie cette nuit, à quoi faut-il s'attendre ?

Date et heure des Game Awards 2025





C'est cette nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre que la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu, avec cette année une liste de nommés au titre de GOTY de haute volée. Pour savoir combien de récompenses décrochera Clair Obscur: Expedition 33, il va donc falloir rester éveillé, puisque c'est comme à chaque fois à 2h00 que débutera l'évènement, avec un pré-show dès 1h30, le tout diffusé en direct depuis le Peacock Theater de Los Angeles.

Une bande-annonce pour se chauffer





Comme à son habitude, Geoff Keighley a partagé un montage vidéo servant à mettre en avant les grosses productions parues au cours de l'année, certaines d'ores et déjà annoncées comme 007 First Light, Resident Evil Requiem, Marvel's Wolverine, The Witcher IV et Grand Theft Auto VI, et même des séries avec la saison 2 de The Last of Us ainsi que l'anime Devil May Cry. Et, non, cela ne veut pas dire que le jeu de Rockstar sera présent, il n'a clairement pas besoin de ça pour casser Internet, tandis que CD Projekt a bien déclaré l'absence de Ciri.

Sur scène, nous aurons comme à chaque fois droit à un orchestre dirigé par Lorne Balfe, avec cette année le retour de Pedro Eustache aka Flute Guy. Mieux encore, Evanescence sera là pour interpréter Afterlife !

En termes d'invités, nous savons déjà qu'il y aura les acteurs Neil Newbon et Jeffrey Wright, l'actrice Maggie Robertson, le créateur Todd Howard, ainsi que plusieurs Muppets (Rowlf the Dog, Miss Piggy).

Les annonces déjà connues





Pour ne pas changer, les studios et éditeurs ont déjà teasé certaines révélations ou tout simplement leur présence, de quoi donner (ou non) envie de suivre la cérémonie :

Où regarder les Game Awards ?





Vous pourrez suivre cette édition 2025 via le flux vidéo ci-dessous ou sur Twitch, entre autres :

L'excellent ASTRO BOT, qui a été sacré GOTY 2024, est actuellement vendu 44,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.