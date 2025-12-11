The Game Awards 2025 : suivez la cérémonie cette nuit, à quoi faut-il s'attendre ?par Alexandre S.
La 11e édition des Game Awards nous promet déjà quelques belles annonces et de la bonne musique. Pour le reste, réponse d'ici quelques heures.
Date et heure des Game Awards 2025
C'est cette nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre que la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu, avec cette année une liste de nommés au titre de GOTY de haute volée. Pour savoir combien de récompenses décrochera Clair Obscur: Expedition 33, il va donc falloir rester éveillé, puisque c'est comme à chaque fois à 2h00 que débutera l'évènement, avec un pré-show dès 1h30, le tout diffusé en direct depuis le Peacock Theater de Los Angeles.
Une bande-annonce pour se chauffer
Comme à son habitude, Geoff Keighley a partagé un montage vidéo servant à mettre en avant les grosses productions parues au cours de l'année, certaines d'ores et déjà annoncées comme 007 First Light, Resident Evil Requiem, Marvel's Wolverine, The Witcher IV et Grand Theft Auto VI, et même des séries avec la saison 2 de The Last of Us ainsi que l'anime Devil May Cry. Et, non, cela ne veut pas dire que le jeu de Rockstar sera présent, il n'a clairement pas besoin de ça pour casser Internet, tandis que CD Projekt a bien déclaré l'absence de Ciri.
Sur scène, nous aurons comme à chaque fois droit à un orchestre dirigé par Lorne Balfe, avec cette année le retour de Pedro Eustache aka Flute Guy. Mieux encore, Evanescence sera là pour interpréter Afterlife !
En termes d'invités, nous savons déjà qu'il y aura les acteurs Neil Newbon et Jeffrey Wright, l'actrice Maggie Robertson, le créateur Todd Howard, ainsi que plusieurs Muppets (Rowlf the Dog, Miss Piggy).
Les annonces déjà connues
Pour ne pas changer, les studios et éditeurs ont déjà teasé certaines révélations ou tout simplement leur présence, de quoi donner (ou non) envie de suivre la cérémonie :
- Un nouveau Champion de 2XKO sera introduit ;
- La saison 2 de Devil May Cry devrait se montrer, parole d'Amy Lee ;
- Divinity de Larian Studios devrait être dévoilé à la suite du fameux teasing de la statue ;
- Un trailer d'EXODUS sera diffusé ;
- Invincible VS sera daté et un combattant de son roster dévoilé ;
- Un nouvel aperçu de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est prévu ;
- Juste avant le lancement de sa Saison 5.5, Marvel Rivals fera une apparition ;
- Neon Giant (Krafton) révèlera son prochain jeu ;
- Le prochain jeu de Jonathan Blow (qui devrait se nommer Order of the Sinking Star) sera présenté ;
- La date de sortie de Phantom Blade Zero sera dévoilée (lire la preview) ;
- Un nouvel aperçu de Resident Evil Requiem est prévu, enfin la révélation de Leon S. Kennedy ?
- Une annonce que nous ne « voudrons pas manquer » est promise par SEGA ;
- Saros, le prochain jeu de Housemarque, sera présent ;
- Une nouvelle bande-annonce de Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE sera diffusée, une date de sortie sur consoles en vue ?
- Soulframe aura droit à un aperçu inédit ;
- The Seven Deadly Sins: Origin se montrera avec une bande-annonce ;
- L'avenir de la licence Tomb Raider sera enfin révélé ;
- Un nouveau jeu Total War sera introduit, marquant « le début d'une nouvelle ère » ;
- Le premier jeu de Wildflower Interactive sera présenté.
Où regarder les Game Awards ?
Vous pourrez suivre cette édition 2025 via le flux vidéo ci-dessous ou sur Twitch, entre autres :
