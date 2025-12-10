Nintendo Switch Online : deux jeux de plateforme signés Ubisoft bientôt ajoutés, les abonnés vont être ravis

Deux platformers de la N64 en approche





Généralement, les annonces en lien avec le Nintendo Switch Online ont lieu en pleine nuit, horaire japonais oblige. C'est donc avec surprise que nous apprenons l'arrivée d'ici quelques jours de deux jeux à destination de l'émulateur Nintendo 64, qui ne seront cette fois pas relégués à l'application pour public averti comme l'a été Forsaken 64 en septembre dernier. S'ils ont été dévoilés en cette fin d'après-midi, c'est bien parce qu'il s'agit de productions signées Ubisoft, dont une particulièrement appréciée des joueurs.

Présentation des nouveautés





Oui, Rayman 2: The Great Escape va bien devenir jouable sur Switch et Switch 2 par l'intermédiaire du NSO + Pack additionnel, lui qui a vu le jour en 1997 et eu droit depuis à de multiples déclinaisons. Nous ne l'avions toutefois plus revu depuis plus d'une décennie et Rayman 3D sur 3DS en 2011. Le voir à nouveau accessible au plus grand nombre (en dehors de GOG.com) fait donc sacrément plaisir. L'autre titre est certes un peu plus récent, puisque sorti en 1999, mais il parlera bien moins aux plus jeunes. Tonic Trouble est également un jeu de plateforme, qui nous fait incarner un extraterrestre nommé Ed dans une aventure délirante déclenchée par une boisson.

Nous pourrons les (re)découvrir la semaine prochaine, le mercredi 17 décembre.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

Lire aussi : Nintendo Switch Online : les catalogues NES et Game Boy enrichis de quatre jeux supplémentaires, des pépites en vue ?