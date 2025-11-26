Nintendo Switch Online : les catalogues NES et Game Boy enrichis de quatre jeux supplémentaires, des pépites en vue ?

NES et Game Boy sont au menu du NSO





Le mois dernier, les abonnés au Nintendo Switch Online ont eu droit à une fournée de jeux SNES pour le moins intéressante, avec notamment l'accès à Mario & Wario pour la première fois en dehors du Japon. Pour novembre, Big N. a décidé de mettre à l'honneur des consoles qui n'avaient plus été servies depuis un moment, avec d'un côté deux titres NES (le dernier était Tetris en décembre 2024) et de l'autre tout autant de productions issues de la Game Boy, la précédente salve datant de mai.

Présentation des nouveautés





Disponible depuis ce mercredi matin, nous avons donc droit sur NES au jeu d'action et de plateforme Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (1990) et au beat'em all BATTLETOADS (1991), qui a lancé cette licence. Côté Game Boy, nous retrouvons Kid Icarus: Of Myths and Monsters (1991), deuxième épisode de cette courte série qu'il serait bon de revoir, ainsi que le portage du premier BIONIC COMMANDO (1992).

Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

BATTLETOADS La princesse Angelica et Pimple ont été capturés ! Dans ce jeu d'action sorti sur NES en 1991, les Battletoads Rash et Zitz se lancent à la recherche de leur meilleur ami Pimple et de la princesse Angelica. Mais le chemin pour les secourir sera semé d'embûches ! Dans des environnements à défilement horizontal et vertical ou sur des véhicules ultra-rapides comme le Speed Bike ou le Space Board, votre maîtrise technique sera mise à rude épreuve au cours de 12 niveaux toadalement dingues ! Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos Dans cette suite du premier épisode, Ryu Hayabusa part en mission pour vaincre un empire du mal et détruire l'épée du chaos. Utilisez vitesse et techniques de combat ninjutsu afin de progresser à travers les différents niveaux remplis d'ennemis. Augmentez les pouvoirs de Ryu et regagnez des forces en ramassant les objets qui se trouvent sur son chemin. Ryu peut maintenant créer des doubles qui répètent ses mouvements tout en le suivant inlassablement. BIONIC COMMANDO Une terrible armée est sur le pied de guerre et le seul homme capable de l'arrêter a été fait prisonnier. Vous incarnez Rad Spencer, agent du commando bionique. Vous êtes équipé d'un fusil d'assaut et d'un grappin high-tech, et votre périlleuse mission est d'infiltrer la forteresse ennemie afin de porter secours à Super Joe. Dans cette version Game Boy du classique NES, les graphismes ont été retravaillés, mais l'action survoltée est à l'image de l'original ! Rejoignez votre allié, mettez fin aux exactions du Directeur Wiseman et ramenez la paix ! Kid Icarus: Of Myths and Monsters C'est la panique au Royaume des Anges ! Les monstres mythiques se déchaînent et Pit, du jeu Kid Icarus original, doit à nouveau sauver le royaume. Armé de son fidèle arc, il devra vaincre les ennemis et trouver les trois trésors sacrés cachés par Palutena. C'est seulement après avoir traversé ces épreuves qu'il sera assez puissant pour affronter les forces obscures à l'origine de la crise que traverse le royaume. Au fil de ses pérégrinations, qui le conduiront des profondeurs des ténèbres jusqu'aux tours du temple des cieux, Pit fera la rencontre d'anciens amis, mais aussi de nouveaux ennemis, des Archurions utiles aux affreux Aubergins. Trouvez des marteaux pour détruire certains murs et découvrir des objets utiles. Repoussez les ennemis pour obtenir des cœurs. Entraînez-vous dur et plongez dans la bataille. Les travaux d'Hercule sont un jeu d'enfant, comparés aux défis qui attendent Pit !

