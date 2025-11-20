Tales of Remastered : le troisième jeu du projet de remastérisation se dévoile, et il a déjà une date de sortie

Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie prochaine de Tales of Berseria Remastered, troisième titre du projet Tales of Remastered. Cette histoire de vengeance riche en émotions fortes sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch.

Tales of Berseria Remastered est le premier épisode de la série Tales of dans lequel apparaît Velvet Crowe, une femme brisée par la trahison. Dans cette édition remastérisée, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir un monde déchiré entre l’émotion et la raison, un monde dans lequel Velvet élimine sans pitié tous ceux qui se dressent sur sa route. Aux côtés de compagnons avec qui elle forgera des liens indéfectibles, elle devra choisir sa propre voie pour venger la mort de son frère.

Cette version remastérisée offre des améliorations de qualité de vie telles que les icônes de destination, l’activation ou la désactivation des rencontres et un accès rapide à la boutique qui facilitera les premiers pas des nouveaux joueurs dans ce grand classique du JRPG. Le jeu inclut également l’ensemble du contenu téléchargeable de l’édition originale : tenues des personnages, objets bonus et bien d’autres choses encore.

Tales of Berseria Remastered sera disponible le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch.