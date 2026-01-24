Mods VR : NoMoreFlat rend tout gratuit face à la pression juridique des éditeurs

Face à un climat de plus en plus tendu autour du modding VR sur PC, le créateur connu sous le pseudonyme NoMoreFlat a annoncé un changement radical. L’ensemble de ses mods VR devient désormais accessible gratuitement. Une décision qui fait directement écho aux récentes affaires de DMCA et relance le débat sur la viabilité du modding payant. L’annonce a été faite via Reddit et rapidement relayée par la communauté réalité virtuelle. Jusqu’à présent, certains contenus de NoMoreFlat étaient proposés contre paiement. Ce modèle disparaît complètement. Les mods restent disponibles sans restriction, avec uniquement la possibilité de soutenir le créateur de manière volontaire.

Cette décision s’inscrit dans un contexte bien précis. Le modding VR a récemment été secoué par plusieurs retraits forcés de projets, notamment après des notifications DMCA envoyées par des éditeurs. Le cas le plus emblématique reste celui de Luke Ross, dont les mods VR très populaires ont été retirés après avoir été associés à une monétisation via abonnement. Pour de nombreux créateurs, cet épisode a servi d’avertissement.

Dans son message, NoMoreFlat explique vouloir éviter toute exposition inutile à des risques juridiques. Rendre ses mods gratuits apparaît comme la solution la plus simple pour continuer à partager son travail sans entrer en conflit avec les ayants droit.

Sur le plan technique, un point mérite d’être précisé. Une grande partie des travaux de NoMoreFlat repose sur des profils destinés à UEVR, l’injecteur VR open source permettant d’ajouter une prise en charge de la réalité virtuelle aux jeux développés sous Unreal Engine. L’outil étant gratuit et libre d’accès, la diffusion de profils sans monétisation directe s’inscrit dans une logique cohérente. Ce détail technique explique aussi pourquoi le passage au tout gratuit peut se faire plus facilement que dans le cas de mods autonomes nécessitant un développement plus lourd.

Les mods concernés couvrent plusieurs jeux PC récents et très médiatisés. On retrouve notamment Starfield, Alan Wake 2, plusieurs épisodes de Assassin’s Creed, God of War, God of War Ragnarök ou encore STALKER 2. Pour les joueurs équipés d’un casque PC VR, ces profils représentent souvent la seule manière de découvrir ces titres en immersion, en l’absence de versions VR officielles.

La réaction de la communauté est globalement positive. Beaucoup saluent un choix pragmatique qui permet de préserver l’accès aux mods tout en protégeant le créateur. D’autres rappellent néanmoins que le développement et l’ajustement de profils VR demandent du temps, des tests et une expertise technique réelle, ce qui pose la question de la reconnaissance et du soutien à long terme des moddeurs.

Au-delà du cas NoMoreFlat, cette décision illustre une tendance plus large. Tant que les règles autour de la monétisation des mods resteront floues ou strictement encadrées par les éditeurs, de plus en plus de créateurs pourraient être contraints d’abandonner le payant. Pour les joueurs, l’accès immédiat est facilité. Pour l’écosystème du modding VR, l’avenir reste incertain, coincé entre passion, innovation et contraintes légales.