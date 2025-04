The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda s'exprime sur les mods

Source: Bethesda via Eurogamer

Après des rumeurs insistantes, Bethesda a dévoilé hier The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée par Virtuos Paris du célèbre jeu de rôle à la Cyrodiil. Un titre déjà disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, avec son lot d'améliorations. Il y a quand même quelques ombres au tableau, notamment l'absence d'un doublage français, mais pas seulement.

Sur son site officiel, Bethesda déclare que « les mods ne sont pas supportés pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ». Une énorme déception pour les fans, qui adorent créer et partager des mods pour les jeux du studio. Le développeur propose pour rappel des Creation Kits officiels pour ses titres (The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4, Starfield), mais il n'y a rien de prévu pour cette version remastérisée de TES 4: Oblivion.

Une annonce qui concerne surtout les joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S, car sur PC, les joueurs n'ont pas à attendre un Creation Kit pour se lancer dans le modding, des mods sont déjà disponibles sur Nexus Mods. Mieux encore, Eurogamer précise qu'un utilisateur de Reddit a découvert que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est compatible avec le Construction Set du jeu original, ce qui devrait ouvrir les portes à de nombreuses possibilités.

S'il faudra patienter pour découvrir des chiffres officiels, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est déjà en tête des ventes sur Steam et a réuni 182 298 joueurs en simultané sur cette plateforme. Le titre étant disponible dans le Game Pass, le chiffre de joueurs doit être énorme et les premières évaluations sont « très positives ». Malheureusement, aucune version physique n'est prévue.

Vous pouvez acheter The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered contre 49,49 € sur Gameplanet.