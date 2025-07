The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, bientôt une grosse annonce pour les fans ?

Source: PPE et The Game Collection

Source: PPE et The Game Collection

Un RPG culte remis au goût du jour





C'est en avril dernier que Bethesda et Virtuos Paris ont lancé par surprise The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée du jeu de rôle sorti à l'origine sur PS3 et Xbox 360. Les joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S ont pu redécouvrir le jeu avec des graphismes remis au goût du jour, mais il y avait une grosse déception : le titre n'est disponible qu'en version numérique (et l'absence de VF).

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bientôt en édition physique ?





De nombreux joueurs ont patienté en attendant l'annonce d'une édition physique et elle vient de tomber, du moins de manière officieuse et un peu chaotique. À l'origine, le média polonais PPE avait dévoilé l'existence d'une édition physique de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered pour PS5 et Xbox Series X, avec une date de sortie fixée au 17 octobre 2025. Selon ses informations, le jeu devrait coûter entre 40 et 50 € et Bethesda officialiserait tout cela le 1er août prochain.

Mais voilà que le revendeur The Game Collection lance déjà les précommandes sur sa boutique en ligne, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition est affiché à 34,95 £ (environ 40 €), un prix vraiment bas. Cette édition est en effet affichée à 64,99 € sur Steam (ou 58,49 € sur Gamesplanet).

Bethesda ne confirme rien... pour le moment





De son côté, eh bien Bethesda n'a pour le moment rien officialisé et surtout, les amateurs de versions physiques rêvent d'une grosse édition collector en plus de cette boîte. Pour rappel, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered comptait quatre millions de joueurs après quelques jours seulement (merci le Game Pass) et s'était imposé sur le podium des meilleures ventes aux États-Unis, derrière Monster Hunter: Wilds et Assassin's Creed: Shadows.

