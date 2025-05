The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered se vend très bien, si jamais vous en doutiez

Le mois dernier, Bethesda créait la surprise (ou pas, le jeu avait fuité de partout) en dévoilant The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée par Virtuos Paris de son célèbre jeu de rôle. Le studio a immédiatement lancé le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, un shadow drop critiqué par certains éditeurs, mais qui a permis à The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered d'attirer quatre millions de joueurs en quelques jours, le titre étant disponible dans le Game Pass.

Mais quid des ventes réelles ? Comme à son habitude, Microsoft est très discret sur les chiffres de ventes, préférant exhiber le nombre de joueurs atteint grâce au Game Pass. Si aucune donnée exacte n'est disponible, l'analyste Mat Piscatella de Circana affirme que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est le troisième jeu vidéo le plus vendu de l'année aux États-Unis, derrière Monster Hunter: Wilds et Assassin's Creed: Shadows, en se basant sur les revenus en dollars.



Ce n'est pas vraiment une surprise. Sur Steam, les joueurs n'ont pas hésité à passer à la caisse, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered avait réuni 216 784 joueurs en simultané sur la plateforme de Valve (via SteamDB), preuve de son succès au lancement. Le RPG est également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, uniquement au format numérique. Vous pouvez acheter The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 49,49 € sur Gamesplanet.

