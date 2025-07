The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, un nouveau gros chiffre de joueurs dévoilé

The Elder Scrolls IV: Oblivion fait un carton



En avril dernier, Bethesda dévoilait The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée de son jeu de rôle. Un titre développé par Virtuos Paris qui a été lancé juste après l'officialisation, une stratégie de shadow drop qui a fonctionné : le jeu comptait quatre millions de joueurs quelques jours plus tard.

Combien de joueurs compte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?





Cela fait maintenant trois mois que le RPG est dans la nature, uniquement au format numérique, Bethesda refait le point sur sa popularité. Comme l'annonce l'éditeur sur les réseaux sociaux, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered compte désormais neuf millions de joueurs sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Le titre est pour rappel inclus dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate, mais comme toujours, le studio de Microsoft se garde bien de partager le chiffre de ventes réelles. Cependant, selon Circana, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered était en mai dernier le troisième jeu vidéo le plus vendu de l'année aux États-Unis, après Monster Hunter: Wilds et Assassin's Creed: Shadows.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bientôt en boîte ?





Selon des bruits de couloir de plus en plus insistants, Bethesda devrait officialiser des éditions physiques de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dans les prochains jours, pour une sortie en octobre prochain. De son côté, Virtuos va subir des licenciements, principalement en Chine, mais aussi en France.

Vous pouvez acheter The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 49,49 € sur Gamesplanet.

