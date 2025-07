The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une mise à jour 1.2 lancée avec un gros changement très réclamé

Une grosse mise à jour lancée pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered





Bethesda et Virtuos Paris ont lancé en avril dernier The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée du jeu de rôle culte. Cette version remastérisée propose des graphismes remis au goût du jour grâce à l'Unreal Engine 5 et un tas d'améliorations, mais il y a quand même quelques soucis, notamment concernant la difficulté. Heureusement, les développeurs en sont conscients et viennent de dévoiler la mise à jour 1.2.

Que corrige la mise à jour 1.2 de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?





Ce patch 1.2 de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered rajoute des paramètres de difficulté supplémentaires dans les options. Les joueurs peuvent désormais modifier indépendamment les dégâts infligés et reçus, au travers de cinq options : Novice, Apprenti, Adèpte, Compagnon, Expert et Maître.

La mise à jour 1.2 corrige également de nombreux soucis techniques de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, voici l'intégralité des modifications apportées par ce patch :

Interface utilisateur



Correction de la disparition des marqueurs de carte

Correction de la ponctuation manquante dans le texte en chinois simplifié

Correction du bouton « Tout activer » sur l'écran de la carte pour qu'il fonctionne comme « Maintenir »

Diverses corrections de textes localisés

Correction de problèmes de manette dans le menu de création de sorts

Correction du recadrage incorrect des menus en 1280x1024

Correction de la position incorrecte du joueur dans le menu d'inventaire après un voyage rapide

Correction de la réaffectation des touches pour le crochetage

Correction des raccourcis clavier non mis à jour en AZERTY

Correction du verrouillage logiciel avec la manette dans le menu d'enchantement

Correction de la non-mise à jour des statistiques lors de l'équipement d'objets enchantés

Correction d'un bug d'apparence de personnage à la fermeture du menu d'inventaire PLANTAGES Correction de plantages pouvant survenir lors d'un combat contre Jyggalag

Correction d'un plantage lors de la destruction d'un PNJ paralysé avec une flèche

Correction d'un plantage lors de la paralysie d'un PNJ déjà paralysé

Correction d'un plantage dans le menu de création de sorts lors de la suppression et de l'application rapides d'effets

Correction de divers plantages GPU

Correction de plantages pouvant survenir lors des sauvegardes automatiques AUDIO Correction des effets sonores sous-marins persistants après la sortie de l'eau

Correction des effets sonores d'ambiance manquants dans les Îles Shiverantes QUÊTES Correction des PNJ flottant après avoir été renversés pendant la quête « Prieuré des Neuf »

Correction des plantages à l'entrée de la Mine inondée pendant la quête « Justice finale »

Correction du cheminement de Shaleez dans la Mine inondée pendant la quête « Justice finale »

Correction des plantages à l'ouverture de la Porte vers la Frange pendant la quête « Reprendre la Frange »

Correction du chargement des mages sans vêtements à Fort Ontus pendant la quête « L'Amulette du Nécromancien »

Correction des problèmes de cheminement des PNJ dans les Jardins de Chair et d'Os pendant la quête « À travers la Frange de la Folie »

Correction des effets visuels manquants lors de la fermeture de la Grande Porte

Correction de l'animation faciale manquante d'Ilav Dralgoner pendant la quête « Gagner du temps »

Correction du discours de Sir Thredet pendant la quête « Umaril le Déplumé »

Correction des problèmes de cheminement des PNJ pendant la quête « Appâter le piège »

Correction de l'apparition des cristaux d'obélisque déconnectée pendant la quête « Appâter le piège »

Correction d'un crash à la fin de la quête « À travers un cauchemar, sombrement »

Correction d'un mur qui s'effondrait à Malada pendant la quête « Rien que vous ne pouvez posséder »

Correction d'un problème d'alignement de la nourriture lors du dîner du château de Leyawiin, salle du comté, pendant la quête « Sanguine »

Correction d'un problème de visibilité des fantômes pendant « Les fantômes de Vitharn »

Correction d'une cinématique qui ne se déclenchait pas pendant « Allumer les feux du dragon »

Correction de textures manquantes au campement de Cropsford après avoir terminé « Problèmes de gobelins » PERFORMANCES Correction d'une baisse de fréquence d'images dans le Creux du Mépris profond

Correction d'une baisse de fréquence d'images dans les Grottes de la Roche noire

Correction d'une baisse de fréquence d'images entre Skingrad et le château de Skingrad

Correction d'une baisse de fréquence d'images au sud de la cour du château de Bravil

Réduction de la fréquence des saccades dans le monde ouvert

Améliorations générales de la durée d'image dans de nombreux endroits

Optimisation de la mise à jour des accessoires des personnages

Optimisation du rendu des volumes d'eau dans le monde ouvert

Optimisation des mises à jour lumière/ombre dans plusieurs repaires

Optimisation des effets et du rendu des particules de cascade

Optimisation du système météo

Optimisation du système d'animation des personnages GAMEPLAY Correction de la mise à l'échelle de la taille des personnages

Correction des objets d'armure masquant les queues argoniennes et khajiites

Correction du ralentissement de la caméra lors de l'initiation d'un dialogue avec un PNJ

Correction du blocage logiciel lorsqu'un joueur avec une prime élevée est emprisonné

Correction des animations d'Orrery

Correction d'un bug physique avec les colliers flottants

Correction des animations de sommeil des vampires

Correction des barbes des PNJ qui ne suivaient pas l'animation faciale

Correction des PNJ fantômes complètement invisibles

Correction de l'animation manquante lors des conversations avec Shamada à Leyawiin

Correction des temps de chargement parfois très longs lors des déplacements rapides

Correction de l'animation faciale manquante pour Snak gra-Bura

Correction du problème de perte de connaissance dans l'eau empêchant le joueur de se relever

Correction des PNJ perdant la collision en nageant

Correction des PNJ arrêtant le combat lorsque le joueur bloque

Correction du clipping des dents des Dremoras femelles

Correction du verrouillage logiciel après le choix de la classe du joueur

Correction du clipping des armes d'ambre en vue à la première personne

Correction du clipping des vignes dans les colonnes

Correction du clipping des casques dans la tête du joueur

Correction des textures manquantes sur les statues daedriques

Correction des pages dupliquées entre Oghma Infinium et Mysterium Xarxes SYSTÈME Correction des ombres vacillantes lors de l'utilisation de la mise à l'échelle XeSS

Correction du redémarrage correct du titre après l'achat de la mise à niveau Deluxe sur PC

Correction de la migration correcte des paramètres entre PC et Xbox

Correction de la disparition de l'eau après un déplacement rapide

Correction du ralentissement du curseur lors de l'activation de la synchronisation verticale à fréquence d'images élevée

Correction Shaders non préchargés en raison de la réplication des sauvegardes dans le cloud

Correction d'un long black-out lors des écrans de chargement.

Correction du clignotement des effets visuels météo en extérieur

Correction des artefacts de flou de mouvement dans le Plan Oblivion

Correction du problème des PNJ qui n'obéissaient pas à l'action d'attente du joueur

Comme accéder à la mise à jour 1.2 de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?





Pour l'instant, cette mise à jour de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est uniquement disponible pour les joueurs PC, via la branche bêta de la version Steam. Voici la démarche pour y accéder :

Ouvrez votre bibliothèque Steam et accédez à The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Faites un clic droit sur « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered » et sélectionnez « Propriétés ». Dans la nouvelle fenêtre de propriétés, sélectionnez « Bêtas ». Dans le menu déroulant des bêtas, sélectionnez « [bêta] ». Attendez que l'application télécharge la nouvelle version et se lance.

En toute logique, la mise à jour 1.2 devrait être lancée dans les prochains jours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 49,49 € sur Gamesplanet.

