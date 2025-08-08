MISE A JOUR Xbox : une grosse nouveauté introduite pour les joueurs PC

Microsoft continue de publier des mises à jour pour ses Xbox, mais aussi pour son application Xbox sur PC. Depuis quelques mois, le constructeur met l'accent sur la possibilité de jouer en cloud gaming à des jeux Xbox One ou Xbox Series X|S hors Game Pass sur d'autres appareils comme les Smart TV Samsung, les appareils Amazon Fire TV, les casques VR Meta Quest ou encore les navigateurs web sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Oui, il manquait quand même une grosse plateforme dans la liste : l'application Xbox sur PC !

Grâce à la mise à jour de juillet, présentée seulement il y a quelques jours sur le site français de Xbox, les joueurs peuvent désormais streamer leurs jeux pour consoles depuis l'application Xbox sur PC, même s'ils n'ont jamais été portés sur ordinateurs et qu'ils ne sont pas dans le catalogue du Game Pass. Une belle nouveauté qui tombe à point nommé pour les futurs possesseurs des consoles portables ROG Xbox Ally et Xbox Ally X.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour de juillet pour Xbox et PC :

PC Gaming - Diffusez vos propres jeux sur PC





Plus tôt cette année, nous avons déployé la possibilité, pour les membres Xbox Game Pass Ultimate, de diffuser en streaming leurs propres jeux sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, les téléviseurs connectés, les casques Meta Quest, ainsi que sur d’autres appareils compatibles avec un navigateur comme les PC, smartphones et tablettes. Aujourd’hui, cette même flexibilité arrive dans l’application Xbox sur PC !

Dès aujourd’hui, les membres Game Pass Ultimate peuvent diffuser plus de 250 jeux compatibles qu’ils possèdent, en dehors du catalogue Game Pass, directement depuis l’application Xbox sur PC, dans les 28 pays où le Xbox Cloud Gaming (bêta) est disponible. Cela inclut notamment des titres récemment ajoutés comme Assassin’s Creed IV Black Flag, Mafia: Definitive Edition, The Callisto Protocol, et bien d’autres.

Grâce à cette fonctionnalité (« Diffusez vos propres jeux »), les joueurs peuvent gagner du temps, économiser de l’espace de stockage et profiter d’une plus grande liberté d’accès à leur bibliothèque de jeux. Encore mieux : cette mise à jour permet de jouer à certains jeux auparavant réservés aux consoles, désormais disponibles via l’application Xbox sur PC.

Il vous suffit d’accéder à la section Cloud Gaming (bêta) dans l’application Xbox sur PC, de rechercher la collection « Diffusez vos propres jeux », de sélectionner un titre compatible que vous possédez… et de commencer à jouer instantanément.

Historique de jeu multiplateforme et accès simplifié à vos jeux console jouables dans le cloud depuis un PC





En plus de pouvoir diffuser en streaming les jeux que vous possédez via l’application PC Xbox, nous souhaitons rendre l’expérience de jeu Xbox encore plus fluide sur l’ensemble de l’écosystème Xbox. Les membres Xbox Insiders disposant d’un abonnement Game Pass Ultimate peuvent désormais accéder à tous les jeux jouables en cloud depuis leur bibliothèque dans l’application PC Xbox, y compris les jeux uniquement disponibles sur console, allant de la Xbox d’origine jusqu’à la Series X|S. Tous les jeux que vous possédez ou accessibles via le Game Pass sont réunis au même endroit, vous laissant la liberté de choisir ce à quoi vous voulez jouer… et comment vous souhaitez y jouer.

Autre nouveauté : les Xbox Insiders peuvent désormais prévisualiser leur historique de jeu sur plusieurs appareils, que ce soit sur console ou via l’application PC Xbox. Cette fonctionnalité affiche les jeux récemment joués pour que vous puissiez reprendre votre session là où vous l’aviez laissée.

Explorez ces nouvelles fonctionnalités depuis la page d’accueil de votre console ou depuis l’application Xbox sur PC, en vous rendant dans « Ma bibliothèque »… et repartez immédiatement à l’aventure !

Récompenses avec Xbox - Gagnez des points en jouant depuis l’application PC Xbox





Suivre vos bonus hebdomadaires de points n’a jamais été aussi simple !

L’application PC Xbox intègre désormais une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de suivre votre progression vers les récompenses obtenues en jouant.

Cette nouveauté est en cours de déploiement dans certains marchés, pour les joueuses et les joueurs âgés de 18 ans ou plus disposant d’un compte Microsoft. N’oubliez pas que les points doivent être réclamés manuellement pour être ajoutés à votre solde Microsoft Rewards et que des conditions s’appliquent.

Pour commencer, ouvrez l’application PC Xbox et consultez la chaîne dédiée depuis la page d’accueil. Lancez un jeu, suivez vos progrès et accumulez des points !

Accessible Games Initiative - Des balises d’accessibilité désormais disponibles sur toutes les plateformes Xbox





Nous avons lancé les balises « Accessible Games Initiative » dans tout l’écosystème Xbox, à l’occasion du « Disability Pride Month ». Il s’agit d’un système standardisé à l’échelle de l’industrie, conçu pour indiquer les fonctionnalités d’accessibilité présentes dans les jeux et ainsi aider les joueurs et joueuses à repérer facilement si un jeu répond à leurs besoins spécifiques.

Soyez attentifs à ces balises, comme « Narration des menus » ou « Sous-titres lisibles et de grande taille », désormais visibles sur console, PC et mobile, notamment sur les consoles Xbox, l’application PC Xbox et Xbox.com.

Consoles Xbox - Arrière-plan dynamique





Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 introduit un nouvel arrière-plan dynamique pour les consoles Xbox Series X|S, parce que votre interface mérite d’être aussi stylée que vos tricks en jeu.

Xbox Play Anywhere - Achetez une fois, jouez partout





Avec plus de 1 000 jeux désormais compatibles avec Xbox Play Anywhere, les joueuses et les joueurs peuvent passer en toute fluidité d’un PC à une console Xbox ou à un appareil portable compatible, sans frais supplémentaires. Votre progression, y compris les sauvegardes, les extensions et les succès, vous suit quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez. Il suffit de vous connecter avec votre compte Xbox pour reprendre votre partie là où vous l’avez laissée.

En 2025, plus de 100 jeux ont déjà été publiés avec cette fonctionnalité !

Voici les titres ajoutés à la collection Xbox Play Anywhere en juin :

1f y0u’re a gh0st ca11 me here!

3on3 FreeStyle

Candivity

Covenant of Solitude

Date Everything!

Dustwind: Resistance

FBC: Firebreak

Final Fantasy XVI

Forest Golf Planner

Freddy Farmer

I Am Your Beast

Keeper’s Toll

Lost in Random: The Eternal Die

Musical Vibes RX

Narcissus

Oirbo

Paper Bad

Pathfinders: Memories

Rematch

Robots at Midnight

Rollerdrome

SpotCat vs The Cheddar Mafia In The Americas

The Alters

Tropical Resort Story

Volcano Princess

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition

Wizard of Legend 2

Consultez la liste complète des jeux disponibles via Xbox Play Anywhere pour profiter de vos titres préférés partout où vous allez.

Diffusez vos propres jeux - Plus de 250 titres disponibles





Nous continuons d’ajouter de nouveaux jeux à la collection « Diffusez vos propres jeux » via le Xbox Cloud Gaming (bêta). Les membres Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais diffuser en cloud plus de 250 jeux compatibles qu’ils possèdent, sur les appareils pris en charge, comme Assassin’s Creed Unity ou PGA Tour 2K25.

Jeux récemment ajoutés :

Aragami 2

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Assassin’s Creed Unity

Bomb Rush Cyberfunk

Bramble: The Mountain King

EDENS ZERO

Flock

LEGO Batman

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO City Undercover

LEGO Jurassic World

LEGO Marvel’s Avengers

LEGO Worlds

Mafia: Definitive Edition

Magical Delicacy

PGA Tour 2K25

Saints Row

Saints Row 2

Saints Row IV: Re-Elected

Saints Row: The Third Remastered

SIGNALIS

Tchia

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

À venir prochainement :

Bassmaster Fishing 2022

Choo-Choo Charles

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game

F1 Manager 2023

F1 Manager 2024

Fae Farm

Five Nights at Freddy’s

Gigantic: Rampage Edition

Hole.io

I Am Fish

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mortal Shell

MX vs ATV All Out

MX vs ATV Legends

PICO PARK 2

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Rubber Bandits

Rugby League 26

Solasta: Crown of the Magister

Spelunky 2

Streets of Rage 4

Tetris Effect: Connected

Turnip Boy Robs a Bank

Ultimate Custom Night

Visage

Wheel World

Wo Long: Fallen Dynasty

Consultez la liste complète des jeux compatibles avec la diffusion en cloud sur les appareils pris en charge ici.

De nouveaux jeux rejoignent la collection Retro Classics





Chez Xbox, nous pensons que les grands jeux ne devraient jamais être oubliés. C’est pourquoi Xbox et Antstream Arcade s’associent pour ramener des classiques rétro sur les appareils modernes via le Game Pass. Avec plus d’un million de joueurs déjà conquis par la collection Retro Classics, voici les derniers titres ajoutés :

Caesar

Conquests of Camelot: The Search for the Grail

Gabriel Knight: Sins of the Fathers

Hard Head

Okie Dokie

Skate Boardin’

Skeleton+

Les membres Game Pass peuvent également profiter de tournois hebdomadaires, de défis communautaires et de nouveaux jeux issus des catalogues Activision et Blizzard, qui viendront enrichir la collection Retro Classics, avec plus de 100 titres prévus à terme.

Xbox ajoute la prise en charge de la souris, du clavier et des commandes tactiles pour encore plus de jeux





Xbox prend désormais en charge les souris et claviers USB filaires pour naviguer dans certains jeux et applications, ainsi que dans l’interface sur les appareils Xbox et Windows.

Pour les joueuses et les joueurs Xbox profitant de leurs jeux sur mobile, les commandes tactiles Xbox sont disponibles pour une sélection de titres. Cela permet de découvrir une nouvelle manière de jouer, par le toucher, sans manette. Certains jeux proposent leurs propres commandes directement dans le jeu, ou des superpositions personnalisées, pour offrir une expérience plus adaptée à leur gameplay unique. Découvrez comment configurer et personnaliser les commandes tactiles ici.

Jeux ajoutés ce mois-ci :

Souris et clavier :

Police Simulator: Patrol Officers

Commandes tactiles :