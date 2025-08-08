MISE A JOUR Xbox : une grosse nouveauté introduite pour les joueurs PC

MISE A JOUR Xbox : une grosse nouveauté introduite pour les joueurs PCpar Amaury M.
Les joueurs abonnés au Game Pass Ultimate et utilisant l'application Xbox pour PC peuvent enfin streamer leurs jeux, même s'ils ne ont pas dans le catalogue du Game Pass. Xbox fait le point sur les autres nouveautés.
La mise à jour Xbox de juillet 2025 détaillée en français
Microsoft continue de publier des mises à jour pour ses Xbox, mais aussi pour son application Xbox sur PC. Depuis quelques mois, le constructeur met l'accent sur la possibilité de jouer en cloud gaming à des jeux Xbox One ou Xbox Series X|S hors Game Pass sur d'autres appareils comme les Smart TV Samsung, les appareils Amazon Fire TV, les casques VR Meta Quest ou encore les navigateurs web sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Oui, il manquait quand même une grosse plateforme dans la liste : l'application Xbox sur PC !
Streamer ses jeux hors Game Pass sur PC, c'est enfin possible
Grâce à la mise à jour de juillet, présentée seulement il y a quelques jours sur le site français de Xbox, les joueurs peuvent désormais streamer leurs jeux pour consoles depuis l'application Xbox sur PC, même s'ils n'ont jamais été portés sur ordinateurs et qu'ils ne sont pas dans le catalogue du Game Pass. Une belle nouveauté qui tombe à point nommé pour les futurs possesseurs des consoles portables ROG Xbox Ally et Xbox Ally X.
Voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour de juillet pour Xbox et PC :
PC Gaming - Diffusez vos propres jeux sur PC
Plus tôt cette année, nous avons déployé la possibilité, pour les membres Xbox Game Pass Ultimate, de diffuser en streaming leurs propres jeux sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, les téléviseurs connectés, les casques Meta Quest, ainsi que sur d’autres appareils compatibles avec un navigateur comme les PC, smartphones et tablettes. Aujourd’hui, cette même flexibilité arrive dans l’application Xbox sur PC !
Dès aujourd’hui, les membres Game Pass Ultimate peuvent diffuser plus de 250 jeux compatibles qu’ils possèdent, en dehors du catalogue Game Pass, directement depuis l’application Xbox sur PC, dans les 28 pays où le Xbox Cloud Gaming (bêta) est disponible. Cela inclut notamment des titres récemment ajoutés comme Assassin’s Creed IV Black Flag, Mafia: Definitive Edition, The Callisto Protocol, et bien d’autres.
Grâce à cette fonctionnalité (« Diffusez vos propres jeux »), les joueurs peuvent gagner du temps, économiser de l’espace de stockage et profiter d’une plus grande liberté d’accès à leur bibliothèque de jeux. Encore mieux : cette mise à jour permet de jouer à certains jeux auparavant réservés aux consoles, désormais disponibles via l’application Xbox sur PC.
Il vous suffit d’accéder à la section Cloud Gaming (bêta) dans l’application Xbox sur PC, de rechercher la collection « Diffusez vos propres jeux », de sélectionner un titre compatible que vous possédez… et de commencer à jouer instantanément.
Historique de jeu multiplateforme et accès simplifié à vos jeux console jouables dans le cloud depuis un PC
En plus de pouvoir diffuser en streaming les jeux que vous possédez via l’application PC Xbox, nous souhaitons rendre l’expérience de jeu Xbox encore plus fluide sur l’ensemble de l’écosystème Xbox. Les membres Xbox Insiders disposant d’un abonnement Game Pass Ultimate peuvent désormais accéder à tous les jeux jouables en cloud depuis leur bibliothèque dans l’application PC Xbox, y compris les jeux uniquement disponibles sur console, allant de la Xbox d’origine jusqu’à la Series X|S. Tous les jeux que vous possédez ou accessibles via le Game Pass sont réunis au même endroit, vous laissant la liberté de choisir ce à quoi vous voulez jouer… et comment vous souhaitez y jouer.
Autre nouveauté : les Xbox Insiders peuvent désormais prévisualiser leur historique de jeu sur plusieurs appareils, que ce soit sur console ou via l’application PC Xbox. Cette fonctionnalité affiche les jeux récemment joués pour que vous puissiez reprendre votre session là où vous l’aviez laissée.
Explorez ces nouvelles fonctionnalités depuis la page d’accueil de votre console ou depuis l’application Xbox sur PC, en vous rendant dans « Ma bibliothèque »… et repartez immédiatement à l’aventure !
Récompenses avec Xbox - Gagnez des points en jouant depuis l’application PC Xbox
Suivre vos bonus hebdomadaires de points n’a jamais été aussi simple !
L’application PC Xbox intègre désormais une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de suivre votre progression vers les récompenses obtenues en jouant.
Cette nouveauté est en cours de déploiement dans certains marchés, pour les joueuses et les joueurs âgés de 18 ans ou plus disposant d’un compte Microsoft. N’oubliez pas que les points doivent être réclamés manuellement pour être ajoutés à votre solde Microsoft Rewards et que des conditions s’appliquent.
Pour commencer, ouvrez l’application PC Xbox et consultez la chaîne dédiée depuis la page d’accueil. Lancez un jeu, suivez vos progrès et accumulez des points !
Accessible Games Initiative - Des balises d’accessibilité désormais disponibles sur toutes les plateformes Xbox
Nous avons lancé les balises « Accessible Games Initiative » dans tout l’écosystème Xbox, à l’occasion du « Disability Pride Month ». Il s’agit d’un système standardisé à l’échelle de l’industrie, conçu pour indiquer les fonctionnalités d’accessibilité présentes dans les jeux et ainsi aider les joueurs et joueuses à repérer facilement si un jeu répond à leurs besoins spécifiques.
Soyez attentifs à ces balises, comme « Narration des menus » ou « Sous-titres lisibles et de grande taille », désormais visibles sur console, PC et mobile, notamment sur les consoles Xbox, l’application PC Xbox et Xbox.com.
Consoles Xbox - Arrière-plan dynamique
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 introduit un nouvel arrière-plan dynamique pour les consoles Xbox Series X|S, parce que votre interface mérite d’être aussi stylée que vos tricks en jeu.
Xbox Play Anywhere - Achetez une fois, jouez partout
Avec plus de 1 000 jeux désormais compatibles avec Xbox Play Anywhere, les joueuses et les joueurs peuvent passer en toute fluidité d’un PC à une console Xbox ou à un appareil portable compatible, sans frais supplémentaires. Votre progression, y compris les sauvegardes, les extensions et les succès, vous suit quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez. Il suffit de vous connecter avec votre compte Xbox pour reprendre votre partie là où vous l’avez laissée.
En 2025, plus de 100 jeux ont déjà été publiés avec cette fonctionnalité !
Voici les titres ajoutés à la collection Xbox Play Anywhere en juin :
- 1f y0u’re a gh0st ca11 me here!
- 3on3 FreeStyle
- Candivity
- Covenant of Solitude
- Date Everything!
- Dustwind: Resistance
- FBC: Firebreak
- Final Fantasy XVI
- Forest Golf Planner
- Freddy Farmer
- I Am Your Beast
- Keeper’s Toll
- Lost in Random: The Eternal Die
- Musical Vibes RX
- Narcissus
- Oirbo
- Paper Bad
- Pathfinders: Memories
- Rematch
- Robots at Midnight
- Rollerdrome
- SpotCat vs The Cheddar Mafia In The Americas
- The Alters
- Tropical Resort Story
- Volcano Princess
- Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition
- Wizard of Legend 2
Consultez la liste complète des jeux disponibles via Xbox Play Anywhere pour profiter de vos titres préférés partout où vous allez.
Diffusez vos propres jeux - Plus de 250 titres disponibles
Nous continuons d’ajouter de nouveaux jeux à la collection « Diffusez vos propres jeux » via le Xbox Cloud Gaming (bêta). Les membres Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais diffuser en cloud plus de 250 jeux compatibles qu’ils possèdent, sur les appareils pris en charge, comme Assassin’s Creed Unity ou PGA Tour 2K25.
Jeux récemment ajoutés :
- Aragami 2
- Assassin’s Creed III Remastered
- Assassin’s Creed IV Black Flag
- Assassin’s Creed Rogue Remastered
- Assassin’s Creed Syndicate
- Assassin’s Creed The Ezio Collection
- Assassin’s Creed Unity
- Bomb Rush Cyberfunk
- Bramble: The Mountain King
- EDENS ZERO
- Flock
- LEGO Batman
- LEGO Batman 3: Beyond Gotham
- LEGO City Undercover
- LEGO Jurassic World
- LEGO Marvel’s Avengers
- LEGO Worlds
- Mafia: Definitive Edition
- Magical Delicacy
- PGA Tour 2K25
- Saints Row
- Saints Row 2
- Saints Row IV: Re-Elected
- Saints Row: The Third Remastered
- SIGNALIS
- Tchia
- The Callisto Protocol
- The Case of the Golden Idol
À venir prochainement :
- Bassmaster Fishing 2022
- Choo-Choo Charles
- DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game
- F1 Manager 2023
- F1 Manager 2024
- Fae Farm
- Five Nights at Freddy’s
- Gigantic: Rampage Edition
- Hole.io
- I Am Fish
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Mortal Shell
- MX vs ATV All Out
- MX vs ATV Legends
- PICO PARK 2
- RoboCop: Rogue City – Unfinished Business
- Rubber Bandits
- Rugby League 26
- Solasta: Crown of the Magister
- Spelunky 2
- Streets of Rage 4
- Tetris Effect: Connected
- Turnip Boy Robs a Bank
- Ultimate Custom Night
- Visage
- Wheel World
- Wo Long: Fallen Dynasty
Consultez la liste complète des jeux compatibles avec la diffusion en cloud sur les appareils pris en charge ici.
De nouveaux jeux rejoignent la collection Retro Classics
Chez Xbox, nous pensons que les grands jeux ne devraient jamais être oubliés. C’est pourquoi Xbox et Antstream Arcade s’associent pour ramener des classiques rétro sur les appareils modernes via le Game Pass. Avec plus d’un million de joueurs déjà conquis par la collection Retro Classics, voici les derniers titres ajoutés :
- Caesar
- Conquests of Camelot: The Search for the Grail
- Gabriel Knight: Sins of the Fathers
- Hard Head
- Okie Dokie
- Skate Boardin’
- Skeleton+
Les membres Game Pass peuvent également profiter de tournois hebdomadaires, de défis communautaires et de nouveaux jeux issus des catalogues Activision et Blizzard, qui viendront enrichir la collection Retro Classics, avec plus de 100 titres prévus à terme.
Xbox ajoute la prise en charge de la souris, du clavier et des commandes tactiles pour encore plus de jeux
Xbox prend désormais en charge les souris et claviers USB filaires pour naviguer dans certains jeux et applications, ainsi que dans l’interface sur les appareils Xbox et Windows.
Pour les joueuses et les joueurs Xbox profitant de leurs jeux sur mobile, les commandes tactiles Xbox sont disponibles pour une sélection de titres. Cela permet de découvrir une nouvelle manière de jouer, par le toucher, sans manette. Certains jeux proposent leurs propres commandes directement dans le jeu, ou des superpositions personnalisées, pour offrir une expérience plus adaptée à leur gameplay unique. Découvrez comment configurer et personnaliser les commandes tactiles ici.
Jeux ajoutés ce mois-ci :
Souris et clavier :
- Police Simulator: Patrol Officers
Commandes tactiles :
- South of Midnight
Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 17,99 €/mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.
