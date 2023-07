Broforce Forever : une date toute proche pour la grosse mise à jour gratuite, avec des versions Xbox et Game Pass en prime

Disponible depuis neuf ans sur PC, puis porté sur PlayStation 4 et Switch par la suite, Broforce aura marqué toute la communauté de joueurs amateurs d'indés avec des gros pixels et de films d'action. Le titre rétro met en scène des caricatures de héros de blockbusters explosifs, et le résultat donne un jeu de tir et de plateforme réussi.

Le jeu a déjà eu droit à des mises à jour, mais Devolver Digital et Free Lives vont très prochainement publier une grosse mise à jour gratuite, tout en portant le titre sur une nouvelle plateforme. La date de sortie de Broforce Forever est fixée au 8 août 2023 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, et c'est également à cette date que le titre arrivera sur Xbox One et Xbox Series X|S, via le Game Pass. Une ultime mise à jour qui proposera une campagne améliorée quatre nouveaux niveaux de défi, la correction de quelques bugs techniques et surtout l'ajout de six nouveaux Bros. Les développeurs détaillent tout cela :

LES BROS Seth Brondle Exploitez le cerveau génial et l’allure de cracheur d’acide de la plus grosse bestiole de Broforce Forever ! Grimpez au plafond et utilisez la téléportation explosive pour écraser les méchants comme des mouches. Xebro De formidables talents de combattante et des Chakrams volants aiguisés au service de la justice : faites trembler les terroristes avec un cri de guerre glaçant, puis découpez-les en morceaux à l’aide de votre épée ! Desperabro Le pouvoir de la musique peut envoûter le mal, avant de l’exploser d’un bon coup de double canon scié. Parce que chaque être mérite une dernière danse avant de mourir. Broffy the Vampire Slayer Une adolescente tueuse qui lance des pieux, purge l’impiété et se ressuscite elle-même ? Les monstres en font des cauchemars. Burt Brommer Embrassez la liberté de la manière la plus patriotique qui soit : la SURPUISSANCE ! Snipez autour du monde pour vaincre le mal, ou enfoncez-lui simplement un pain de dynamite dans la gorge. Demolition Bro Un dingue pour en arrêter un autre ! Avec sa Bomberman Bomb rebondissante et sa Grenade Glaçante, ce Bro est prêt à renvoyer les méchants au frigo ! LES MÉCHANTS Les Bros montent au créneau quand leur liberté – et celle du monde entier – est menacée. Dans Broforce Forever, les terroristes sont encore plus déterminés à cancel la démocratie. Ne les laissez pas faire, et méfiez-vous surtout des Motorbike Maniacs qui vont tout faire pour vous écraser ou se faire sauter pour gâcher la fête ! Les méchants obsédés par les armes lourdes ont désormais accès à de grosses mitrailleuses pour cribler de balles tout ce qui se trouve en face, tandis que des dirigeables peuvent larguer des troupes et des missiles depuis les hauteurs. Personne n’aime la liberté, Bro. Enfin, la terreur urbaine a été considérablement densifiée grâce aux barbelés et aux sacs de sable disséminés dans les villes, ce qui rend la libération plus difficile… mais pas impossible. MUSCLE TEMPLES Les Bros à la recherche de batailles encore plus balèzes peuvent flex dans les nouveaux défis épicés, les Muscle Temples. Chaque campagne voit Indiana Brones évoluer dans un temple périlleux qui offre un nouveau Niveau de Menace, ainsi que des ennemis et des pièges spécifiques. Triomphez de ces défis pour débloquer quatre nouvelles poses à utiliser avec n’importe quel Bro, n’importe où, n’importe quand. C’est ça la liberté ! Fuck yeah ! Niveau de Menace : Pumped Iron Niveau de Serpent – Pas de Serpent

À débloquer – Teleport Flex Niveau de Menace : Self Tan Niveau de Serpent – Quelques Serpents

À débloquer – Invincible Flex Niveau de Menace : Cocoa Butter Niveau de Serpent – Plus de Serpents

À débloquer – Air Jump Flex Niveau de Menace : Bronzed Niveau de Serpent – Tous les Serpents

À débloquer – Golden Flex

