Phasmophobia : une période de sortie pour la 1.0, une suite déjà envisagée ?

Cela fait cinq ans que Kinetic Games a lancé Phasmophobia, un jeu d'horreur coopératif demandant aux joueurs de chasser des fantômes dans divers lieux abandonnés. Le titre a rencontré un joli succès sur PC, il a été porté sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S l'année dernière, permettant à Phasmophobia d'atteindre les 22 millions de joueurs. Pas mal, pour un jeu encore en Early Access sur toutes ces plateformes.

Kinetic Games publie régulièrement des mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu, le studio a déjà teasé la grosse mise à jour Horror 2.0 avec une version retravaillée de Grafton Farmhouse, de nouveaux lieux et des évènements saisonniers. Dans un entretien accordé à IGN, le directeur artistique Corey J. Dixon dévoile que Kinetic Games considérera Phasmophobia complet lorsque Horror 2.0 sera lancé. Les fonctionnalités principales seront présentes dans le jeu et Phasmophobia passera en version 1.0 dans la foulée de la sortie de la mise à jour Horror 2.0, en 2026.

Cependant, même après ce passage en version 1.0, Kinetic Games va continuer de s'occuper de Phasmophobia, en retravaillant d'autres cartes et en rajoutant du contenu, selon les retours de la communauté. Mais le jeu sera considéré comme terminé par le studio, qui pense déjà à la suite.

Corey J. Dixon affirme que Kinetic Games n'écarte pas totalement l'idée de développer Phasmophobia 2, le studio voulant notamment améliorer certains points majeurs du jeu grâce à l'expérience acquise en concevant ce premier titre. Rien n'est confirmé et, de toute façon, Kinetic Games se concentre encore sur les mises à jour de Phasmophobia 1.

