World of Horror : bande-annonce et date de sortie en 1.0 pour le jeu d'horreur narratif

En début d'année 2020, Panstasz et Ysbryd Games lançaient en Early Access World of Horror, un jeu d'horreur psychologique narratif avec des graphismes en noir et blanc et en pointillisme. Un titre aussi bien inspiré de H.P. Lovecraft pour l'histoire que de Junji Ito pour la direction artistique.

Le jeu devait arriver en version finale en fin d'année 2020, autant dire que les studios ont peut-être un peu mal calculé leur coup, le titre se fait toujours attendre, mais nous touchons au but. Lors du Guerrilla Collective Showcase 2023, les studios ont annoncé que la date de sortie de World of Horror est fixée au 19 octobre sur PC (Steam, GOG.com et itch.io), Nintendo Switch, PlayStation 4 et PS5. Dans cette version 1.0, nous retrouverons 14 personnages jouables et une vingtaine de mystères à résoudre, pour une rejouabilité accrue.

World of Horror nous ramène pour rappel dans les années 80, alors que les Grands Anciens rendent fous les habitants de la petite ville de Shiokawa, proche de la mer. Nous devrons faire face à des monstruosités et des mystères pour le moins dérangeants. Vous pouvez déjà retrouver World of Horror en accès anticipé à 12,49 € sur GOG.com.