World of Horror : une date de sortie en Early Access et une bande-annonce pour le jeu rétro inspiré de Lovecraft et Junji Ito

Les jeux rétro ont encore leur charme, et ça tombe bien, l'éditeur Ysbryd Games et le développeur Panstasz misent tout sur la nostalgie des vieux point & click avec World of Horror, un titre plein de gros pixels, mais surtout d'horreurs indicibles.

Car oui, World of Horror s'inspire notamment des écrits de H.P. Lovecraft, comme nous le rappelle la nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus. L'aventure se déroule au Japon, alors que les Anciens dieux se sont réveillés, hantant la population avec des créatures grotesques. Ces monstres rappellent d'ailleurs les dessins de Junji Ito, célèbre mangaka spécialisé dans l'horreur et qui a inspiré les développeurs. Concernant le gameplay, il s'agira essentiellement de point & click pour résoudre des énigmes, ainsi que des affrontements au tour par tour avec des cartes d'évènement et du rogue-lite.

La date de sortie de World of Horror est fixée au 20 février 2020 sur PC via Steam, mais il ne s'agira alors que d'un Early Access. Les développeurs rajouteront par la suite de nouvelles traductions, des personnages et des évènements avant la sortie de la version finale, attendue dans le courant de l'année 2020 sur PC, mais également sur PlayStation 4 et Xbox One.