World of Warcraft : une date de sortie pour l'extension Wrath of the Lich King Classic

Blizzard a récemment rappelé que l'extension Dragonflight arrivera bien en 2022 dans World of Warcraft, mais les joueurs nostalgiques attendent également la sortie de Wrath of the Lich King Classic, une extension qui nous ramènera à Norfendre comme en 2008 pour affronter le désormais légendaire roi-liche Arthas Menethil.

Cette semaine, Blizzard redonne des nouvelles de cette extension. La date de sortie de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic est fixée au 27 septembre 2022 sur PC, mais avant cela, les joueurs vont profiter d'un bonus de 50 % d'EXP jusqu'au lancement. Les abonnés à WoW pourront ainsi créer un Chevalier de la mort par royaume Classic et l'améliorer jusqu'au niveau 70 dans Burning Crusade Classic, sans oublier la possibilité d'acheter des améliorations optionnelles comme des objets ornementaux ou un sésame pour le niveau 70. Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft, commente :

Les situations épiques dans lesquelles vous plongeront Wrath of the Lich King Classic vous permettront de découvrir de vastes environnements glaciaux, des donjons et des raids uniques, ainsi que l’incroyable et captivante conclusion à l’histoire du Prince Arthas. Ce sont tous ces points forts et plus encore qui ont fait de cette extension l’une des préférées de la communauté, et même de Blizzard. Nous avons hâte de pouvoir vous offrir une expérience authentique et une formidable aventure à découvrir si vous explorez Azeroth pour la première fois, ou à redécouvrir.

En attendant la sortie de l'extension Wrath of the Lich King Classic dans World of Warcraft, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et une statuette du roi-liche à 46,99 € sur Amazon.