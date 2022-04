World of Warcraft : Arthas fera son retour cette année dans Wrath of the Lich King Classic, avec quelques changements

Page 1 : Cinématique et présentation de Wrath of the Lich King Classic

L'attraction principale de la présentation de Blizzard de ce mardi soir était bien entendu la révélation de World of Warcraft: Dragonflight, la prochaine extension qui n'arrivera sans doute pas avant 2023. D'ici là, les joueurs vont tout de même avoir l'occasion de revenir en Azeroth pour se replonger ou découvrir l'un des contenus cultes pour toute une génération : Wrath of the Lich King à destination des serveurs Classic. En effet, alors que les ajouts liés à Burning Crusade Classic sont assez réguliers, c'est dès cette année 2022 que le terrible roi-liche Arthas Menethil va faire son retour. Forcément, la cinématique d'époque a été rediffusée à cette occasion, qui fait toujours son petit effet.

Retour en 2008 à Norfendre donc, avec la possibilité de créer un chevalier de la mort qui sera ajoutée avant le lancement de l'extension via une mise à jour, et ce sans condition pour le premier d'un serveur, les suivants demandant de disposer d'un personnage de niveau 55 ou d'acheter un Sésame pour passer niveau 70. En revanche, Blizzard a bien spécifié qu'il n'y aura pas de Dungeon Finder (LFG), qui avait été ajouté à l'époque à la suite de ce contenu et qui est pourtant une fonctionnalité plébiscitée par les joueurs... La cote d'arène sera elle personnelle et non liée à une équipe et les fonctionnalités des salons de coiffure ne seront pas payantes, fort heureusement.

Depuis sa sinistre citadelle située au fin fond du continent gelé du Norfendre, le maléfique roi-liche Arthas Menethil se lance à la conquête d'Azeroth, marquant le début de l'une des sagas les plus mémorables de l'histoire de Warcraft. Les sinistres terres glacées du nord : les aventuriers et aventurières débuteront leur voyage dans l'une des deux zones du Norfendre, la toundra Boréenne ou le fjord Hurlant, et découvriront des paysages spectaculaires ainsi que des scénarios palpitants, avant de pénétrer dans le domaine du roi-liche, la Couronne de glace.

Le retour des chevaliers de la mort : disponibles pour les deux factions et à partir du niveau 55, les chevaliers de la mort, première classe de héros de World of Warcraft, utilisent les pouvoirs des ténèbres pour combattre le mal qui ronge Azeroth.

Nouveau métier — Calligraphie : ce nouveau métier permet de créer des glyphes mystiques qui modifient l'apparence et les propriétés des sorts et des techniques, mais aussi de fabriquer de puissants bijoux et objets de main gauche.

Hauts faits débloqués : les hauts faits font leur apparition dans WoW Classic, et viendront saluer les exploits des joueurs et des joueuses grâce à une série de nouvelles récompenses.

Donjons et raids : les âmes en quête d'aventure pourront revivre des donjons à 5 joueurs emblématiques tels qu'Azjol-Nérub et l'épuration de Stratholme, et assiéger Naxxramas dans un raid à 10 joueurs, une actualisation de sa version à 40 joueurs présente avant la sortie de l'extension. « C'est avec un immense plaisir que nous revisitons l'une des ères les plus appréciées de l'histoire de Warcraft avec Wrath of the Lich King Classic, » a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. « À l'époque, la sortie de cette extension a apporté de nombreuses améliorations au jeu, créé un adversaire intemporel et nous a fait découvrir une histoire épique. Nous avons pris soin de préserver l'expérience authentique de Classic pour celles et ceux qui cherchent à revivre leurs jours de gloire en Norfendre. En outre, nous tenions à proposer une réinterprétation accessible et adéquate pour les novices qui se lanceront pour la toute première fois dans cette vaste aventure. »

Bien entendu, si vous disposez d'un abonnement actif à World of Warcraft, Wrath of the Lich King Classic sera disponible sans frais supplémentaires. Des visuels sont disponibles en page suivante pour (re)découvrir cette extension.