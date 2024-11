World of Warcraft Classic : Mists of Pandaria succédera évidemment à Cataclysm et un retour aux sources très demandé pour les 20 ans

Ce mercredi, Blizzard organisait un live évènement afin de célébrer les 30 ans de Warcraft et les 20 ans de World of Warcraft, l'occasion de parler de la licence au sens large et pas uniquement du MMORPG. La nostalgie était donc au rendez-vous et en plus des prochaines nouveautés pour The War Within, c'est donc un gros point qui a été fait concernant World of Warcraft Classic. Les serveurs lancés en août 2019 ont déjà vu se succéder la vanilla, puis Burning Crusade Classic en juin 2021, Wrath of the Lich King Classic en septembre 2022 et enfin Cataclysm Classic en mai dernier. Si vous pensiez que le studio allait s'arrêter là, vous vous trompiez, car c'est donc l'extension suivante et ses changements qui vont faire leur retour l'an prochain. L'extension Mists of Pandaria, qui était parue en 2012, va donc être ajoutée aux serveurs Classic et a eu droit à une première bande-annonce.

D'ici le lancement de Mists of Pandaria Classic à l'été 2025, les joueurs n'auront pas de quoi s'ennuyer avec les derniers contenus propres à Cataclysm et les deux dernières phases de la Saison de la Découverte pour les Royaumes Classic Era, mais ce n'est pas tout !

Dès le 21 novembre, les Royaumes de la 20th Anniversary Edition vont proposer un nouveau départ vers le niveau 60 avec ses deux instances cultes que sont le Repaire d'Onyxia et Cœur du Magma peu de temps après. En plus d'avoir le choix entre des Royaumes PvE et PvP, une option Extrême sera proposée, avec une progression simultanée dans le contenu. Toutefois, ces serveurs n'iront pas jusqu'à Burning Crusade Classic, qui prendra le relais au cours de l'hiver ou du printemps 2026, comme indiqué sur la roadmap. Dès le lancement, des améliorations de confort de jeu comme le déplaceur de chronochance, le choix entre l'interface de guilde originale et la plus récente, l'outil Recherche de groupe (RdG) et le canal de discussion Services seront disponibles. Dans les Royaumes Extrême, l'option de création de personnages « autonomes » sera présente. De plus, il sera possible de transférer notre avatar créé en Extrême vers des Royaumes PvE normaux.

WoW Cataclysm Classic Terres de feu :

Raid des Terres de feu ;



Donjons de runes élémentaires ;



Bâton légendaire.

Hiver 2025 - L'heure du crépuscule :

Raid de l'Âme des dragons ;



Donjons des Grottes du Temps ;



Donjons de runes élémentaires ; WoW Mists of Pandaria Classic Été 2025 - Prélancement :

La Chute de Theramore ;



Pandarens / Pandarènes jouables ;



Moines / Moniales jouables ;



Combats de mascottes.

Automne 2025 - Lancement :

Histoire de la campagne ;



Raids ;



Donjons ;



Autres scénarios. WoW Classic 20th Anniversary Edition 21 novembre à 23h00 - Lancement - Niveau 1 à 60.

- Niveau 1 à 60. 12 décembre - Phase 1 - Raids Cœur du Magma et Repaire d'Onyxia.

Phase 2 (hiver / printemps 2025) - Ruines de Hache-Tripes :

Système d'honneur et classement JcJ ;



Boss hors instance ;



Champs de bataille : Goulet des Chanteguerres et Vallée d'Alterac.

Phase 3 (printemps 2025) - Assaut sur le Repaire de l'Aile noire :

Raid du Repaire de l'Aile noire ;



Évènement Foire de Sombrelune.

Phase 4 (été 2025) - L'avènement du dieu sanglant :

Raid de Zul'Gurub ;



Champ de bataille : Bassin d'Arathi.

Phase 5 (été / automne 2025) - Portes d'Ahn'Qiraj :

Efforts de guerre d'Ahn'Qiraj ;



Raid du Temple d'Ahn'Qiraj ;



Raid des Ruines d'Ahn'Qiraj.

Phase 6 (automne 2025) - L'ombre de la nécropole :

Invasion du fléau ;



Raid de Naxxramas ;



JcJ mondial - Silithus.

Burning Crusade Classic (hiver / printemps 2026).

WoW Classic Saison de la Découverte Phase 5 (en cours) :

Raid du Repaire de l'Aile noire ;



Raid de Zul'Gurub ;



Simplification de la découverte de runes.

12 novembre - Lancement de la suite de quête Sceptre des Sables changeants lors de la réinitialisation des régions.

21 novembre - Début de la Phase 6 (détails en page suivante) :

Du 21 novembre à 22h00 au 29 novembre - Efforts de guerre d'Ahn'Qiraj.

4 décembre - Début de la guerre annonçant l'arrivée d'Anubisath et des guerriers qiraji.

6 décembre - Raids du Temple d'Ahn'Qiraj, des Ruines d'Ahn'Qiraj et du Bosquet du cauchemar.

Phase 7 (hiver / printemps 2025) :

Raid de Naxxramas ;



Nouveau contenu de fin de jeu...

Enfin, que vous soyez un novice ou un vétéran de WoW, un concert symphonique est venu régaler nos oreilles, disponible à l'écoute par tous sur YouTube. Filmée en direct en Suisse, il s'agit d'une performance réalisée par le 21st Century Orchestra avec les chœurs Tale of Fantasy, Ardito et Madrijazz Gospel, réunissant plus de 190 personnes pour nous faire (re)vivre plus de 20 ans de musiques du jeu.

