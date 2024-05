World of Warcraft Cataclysm Classic : « L’une de nos priorités sur WoW Classic est de garder cet esprit nostalgique »

Si vous faites partie des vétérans ou des nostalgiques de World of Warcraft, il y a de fortes chances que vous montiez en ce moment même votre personnage au niveau 85 sur World of Warcraft Classic. L’extension Cataclysm a en effet ouvert ses portes il y a pile poil une semaine. Au menu, il y a évidemment Aile de Mort, le grand antagoniste de ce « nouveau » contenu, ainsi que la refonte d’Azeroth dans son ensemble. Bref du connu pour qui a déjà joué en 2010, même si Blizzard en a profité pour ajouter quelques nouveautés. Clayton Stone et Linny Cooke Saverline, respectivement Associate Production Director et Game Producer, nous ont parlé de tout cela et plus généralement de l’évolution de World of Warcraft Classic dans son ensemble.

Expliquez-nous votre rôle au sein de Blizzard au quotidien.

Clayton : Quand je pense à mon rôle, je considère que j’ai un grand privilège. Celui de pouvoir soutenir l’équipe sur différents aspects du jeu. Dans un premier temps, j’aide à donner une direction générale au projet sur lequel nous travaillons. Concrètement cela consiste à mettre des priorités dans le planning des sorties, s’assurer que le jeu corresponde parfaitement à nos joueurs et être à leur écoute. Car c’est avec leur soutien que nous pouvons bâtir le World of Warcraft Classic qu’ils attendent. L’autre aspect de mon travail est de s’assurer que l’équipe a tout ce dont elle a besoin pour travailler et que nous avons les bonnes personnes aux bons postes. Je dirais que cela donne à ma vie professionnelle un mélange de créativité et de stratégie.

Linny : De mon côté je fais à peu près les mêmes choses que Clayton, dans le sens où je m’occupe également de la gestion de l’équipe et de ses besoins. Je réalise également beaucoup de documentation et crée de nombreuses ressources que les développeurs pourront utiliser dans leur travail. Je suis par ailleurs très présente pour les artistes du studio pour qui je fais des recherches et je coordonne leurs efforts avec le reste de l’équipe pour intégrer tout cela dans le jeu.

Est-ce que vous ressentez de la pression venant des fans en créant quelque chose de nouveau avec une vieille licence ?

Linny : Je ne parlerais pas de pression. En fait, la plupart des fans sont assez excités par l’arrivée de nouveaux contenus. J’ajouterais que les expérimentations que nous avons pu faire ont rendu ces dernières années assez fun. En 2023, nous avons pu lancer World of Warcraft Hardcore ainsi que la Saison de la Découverte à la fin de l’année. Plein de nouveautés qui nous ont permis d’aller bien plus loin que ce que l’on attendait de Classic. Cataclysm Classic va également dans ce sens puisque nous avons apporté quelques changements à la version d’origine de cette extension. Nous nous sommes d’ailleurs permis plus de libertés par rapport à ce que nous avons fait sur Wrath of the Lich King.

Est-ce que vous comptez distribuer le nouveau contenu plus rapidement comme c’est par exemple le cas pour la Saison de la Découverte ?

Clayton : Nous avons effectivement annoncé que le contenu pour Cataclysm sera débloqué à une cadence bien plus rapide que ce vous avez pu connaître avec la version originale de 2010. C’est avant tout une volonté de notre communauté qui a véritablement maîtrisé le contenu Classic après toutes ces années. J’ajouterai que dans le cas de Cataclysm, l’expérience originale a été ternie par le dernier patch de l’extension d’une durée anormalement longue. Les joueurs se sont retrouvés bloqués dans pendant dix mois avec le même contenu. Néanmoins, le gameplay de Cataclysm reste exceptionnel et c’est notre rôle de mettre en avant le meilleur de l’extension dans World of Warcraft Classic. Pour revenir sur la Saison de la Découverte, cette version de WoW Classic déploie son contenu à une vitesse encore plus grande. Cela semble convenir à notre audience. Mais surtout le contenu de la Saison de la Découverte est bien plus petit en comparaison de Cataclysm, ce qui explique pourquoi les patchs sont aussi rapprochés.

Est-ce que le public de WoW Classic est le même qu’il y a 15-20 ans ?

Linny : Je pense qu’il y a autant de nouveaux joueurs que de vétérans. Beaucoup nous ont fait part de leur curiosité en découvrant une extension de WoW à laquelle ils n’avaient jamais joué. D’autres ont partagé leur nostalgie, en particulier ceux qui ont commencé à jouer avec Cataclysm. Ce qui est sûr c’est que nous attirons un public plus large et bien plus diversifié qu’autrefois. Cela est simplement dû au fait qu’il y a désormais de nombreuses versions de World of Warcraft.

N’avez-vous pas peur que trop de versions différentes de WoW perturbent les joueurs ?

Clayton : Il pourrait un jour y avoir trop de versions de World of Warcraft. Mais ce que nous avons constaté au fil des ans, en particulier depuis que nous avons lancé World of Warcraft Classic en 2019, c’est que le titre parle à beaucoup de joueurs aux profils très variés. Tout le monde ne joue pas à WoW pour les mêmes raisons et ne souhaite pas profiter du même contenu. Donc à mesure que d’autres versions du jeu sortiront à l’avenir, notre équipe doit faire attention. Nous avons conscience que nos joueurs ont peur de rater du contenu, notamment quand des nouveautés sortent alors qu’ils sont déjà engagés dans d’autres versions de WoW. Nous sommes toutefois heureux de voir que plusieurs jeux World of Warcraft peuvent coexister et que chacun ait pu trouver son public. Et que tout cela soit accessible pour le prix d’un abonnement, cela nous paraît être une offre de contenu assez conséquente.

Linny : Dans le cas particulier de la Saison de la Découverte, nous avons procédé à un système de phases assez spécial où le contenu tout comme le niveau des joueurs est bloqué à un certain cap. Cette expérience nous a montré que beaucoup de joueurs ont profité de cette montée en niveau restreinte pour tester le contenu de cette version et jouer à un autre mode de World of Warcraft. L’avantage de tout cela est que les joueurs n’ont pas l’impression d’être en retard par rapport aux autres en dispersant leur temps de jeu. Nous essayons de retrouver dans nos projets les plus récents (en particulier Plunderstorm et World of Warcraft Remix : Mists of Pandaria) cette sensation pouvoir profiter de chaque contenu, que ce soit l’espace d’un bref test ou bien plus en profondeur pour ceux qui souhaitent s’investir.

Est-ce qu’en sortant WoW Remix : Mists of Pandaria (MoP Remix) ne risquez-vous pas de compromettre l’avenir de WoW Classic ?

Clayton : Ce qui est chouette avec MoP Remix, c’est qu’il a été conçu comme une expérience beaucoup plus moderne qui, dans un sens, s’adresse davantage à des joueurs de Dragonflight. Par exemple, il y a dans MoP remix la race des Dracthyr disponible unique depuis la dernière extension. Quant aux talents et aux sorts disponibles, ils reprennent la structure de la version moderne de World of Warcraft. Si nous voulions faire un Mists of Pandaria Classic après Cataclysm Classic, celui-ci serait très différent de ce que vous avez pu découvrir jusque-là. Un tel projet serait évidemment plus proche de ce que nous avons connu en 2012 et s’inscrirait sur une bien plus longue durée que ne le fera MoP Remix. En définitive, MoP Remix est une expérience qui a le potentiel de mélanger les joueurs de la version actuelle de World of Warcraft avec des joueurs nostalgiques mais peu habitués à ce genre d’expérience. Tout cela dans un cadre tout à fait unique, à la fois familier mais bien différent de tout ce que nos joueurs ont connu.

Le but initial de WoW Classic était de faire revivre la nostalgie des premières extensions. Etes-vous toujours dans la même démarche avec Cataclysm Classic et le nouveau contenu créé autour ?

Linny : Je pense que l’une de nos priorités lorsque nous travaillons sur WoW Classic est justement de garder cet esprit nostalgique. Cette sensation d’interagir constamment avec le monde et que le monde est le personnage principal de cette aventure. Nous voulons garder cela sans pour autant nous priver de créer des nouveautés qui colle avec ce postulat. Josh, l’un des autres producteurs de WoW Classic, fait parfois la comparaison avec la découverte de photos de nos parents que nous ne connaissions pas. Cela ne change en rien la perception que nous avons d’eux, mais grâce à elle nous avons plus d’informations pour les comprendre. Avec WoW Classic, nous essayons d’introduire ce genre de changements qui donnent l’impression qu’ils sont là depuis le début mais qu’ils n’ont simplement jamais été découverts.

Quand vous parlez de nouveau système de difficulté des donjons s’agit-il d’une innovation unique à la version classic, Un peu comme les donjons alpha, bêta et gamma qui ont vu le jour sur Wrath of the Lich king ?

Clayton : Nous avons eu d’excellents retours dans Wrath of the Lich King Classic concernant le système de Rune des Titans permettant d’augmenter la difficulté et la qualité du butin. Il semble que nous ayons trouvé un modèle unique pour apporter du challenge à des joueurs et peut-être même de l’équipement pour ceux n’étant pas tout à fait à jour. En somme, c’est une excellente façon pour pouvoir rattraper son retard ou bien équiper les personnages secondaires. Au sujet de Cataclysm Classic, nous envisageons pour l’instant les choses de la même manière et nous continuons à chercher à d’autres moyens d’améliorer l’expérience des joueurs et surtout de ne laisser personne sur le carreau. Je tiens à préciser que ce système a résolu des problèmes de design spécifiques à Wrath of the Lich King. Nous souhaitions notamment que partir en donjon reste pertinent durant l’intégralité de cette extension. Cataclysm Classic n’a pas ce problème dans le sens où la courbe de progression du butin est plus homogène dans l’intégralité du contenu. Pour l’instant il est encore trop tôt pour évoquer davantage ce sujet. Sachez toutefois que nous réfléchissons à ce genre de fonctionnalités pour l’avenir.

Qu’elle est l’élément que vous préférez dans WoW Cataclysm Classic ?

Clayton : Parmi les changements que nous avons apporté à Cataclysm par rapport à la version originale, c’est la nouvelle fonctionnalité de Collection que je préfère. La Collection, c’est cette interface rassemblant toutes les montures, les jouets, les compagnons et autres gadgets qui rendent le jeu plus vivant. Ces choses-là, vous avez déjà pu les découvrir vers la fin de Wrath of the Lich King, mais avec l’arrivée de Cataclysm, nous avons également ajouté tous les modèles de Transmogrification accessibles pour vos personnages. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de garder plein d’objets dans votre sac pour changer l’apparence de votre équipement. Et pour aller encore plus loin, cette Collection est maintenant commune à tous les personnages d’un même compte. Il s’agit selon nous d’une des plus grandes mises à jour que nous pouvions apporter en termes de qualité de vie et elle s’intègre naturellement à l’expérience que l’on peut attendre de Cataclysm Classic.

Linny : Je rejoins les propos de Clayton étant donné que je suis une férue de la direction artistique du jeu et que j’adore la possibilité de personnaliser son apparence. Nous avons introduit la Transmogrification dès le début de l’extension, ce qui n’était pas le cas du tout en 2010. C’est une fonctionnalité phare dont tout le monde se rappelle mais certains ont sans doute oublié ce petit détail. En tout cas cela permet de faire des looks vraiment originaux, mais aussi d’afficher ses armes légendaires pour ceux qui en ont. Tant qu’à parler de la personnalisation, nous avons introduit également plus de coupes de cheveux qui étaient initialement réservés aux PNJ. Les joueurs ayant créé des Worgens, une des nouvelles races disponibles dans Cataclysm, ont peut-être aussi remarqué que l’apparence en forme de loup n’est plus liée à celle en forme humaine. Il est maintenant possible de customiser les deux séparément. En bref, cette extension est le moment idéal pour laisser exprimer sa créativité.