World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, une mise à jour avec un ennemi culte disponible

Les fans hardcore de World of Warcraft peuvent retrouver les sensations d'antan avec une version Classic du MMORPG de Blizzard depuis quelques années, et les développeurs relancent régulièrement les anciennes extensions. La dernière en date est Wrath of the Lich King, et elle a droit à une mise à jour très attendue.

La récente mise à jour de WoW: Wrath of the Lich King Classic permet de nouveau de se lancer à l'assaut de la Citadelle de la Couronne de Glace pour affronter le Roi-Liche Arthas Menethil, prince déchu de Lordaeron. Un patch qui rajoute donc un raid, mais pas seulement :

Nouveau raid : la citadelle de la Couronne de glace Affrontez Arthas lui-même et ses alliés les plus féroces en montant à la Citadelle de la Couronne de glace dans ce raid emblématique à 12 boss.

Un changement par rapport à la version originale du raid : toutes les ailes sont disponibles dès le début ! Nouveaux donjons Trois donjons offrent de nouveaux défis et une nouvelle histoire avant que les joueurs n'affrontent Arthas dans la citadelle de la Couronne de glace :

La Forge des âmes ;



Fosse de Saron ;



Salle de réflexion. Nouvelle difficulté de Rune de Titan : Protocole de Défense Gamma Les joueurs pourront augmenter la difficulté de leur séjour en donjon grâce au système de Runes de Titan. Protocole de Défense Gamma permettra aux joueurs de gagner des récompenses de raid à 10 depuis le niveau de raid précédent. PVP Saison 8 Les joueurs de l'arène pourront acheter l'équipement de la saison 7 à prix réduit pour se préparer à un nouveau classement. Nouvelles fonctionnalités relatives à la qualité de vie Recherche de donjons aléatoires : mise en file d'attente automatisée des donjons pour former rapidement des groupes (inclut également les donjons de la Rune de Titan !)

Assistant de quête : les joueurs pourront voir les donneurs de quêtes et les points d'intérêt sur la carte.

Interface des collections : les héritages, les montures, les jouets et les animaux de compagnie utiliseront une nouvelle interface de collection, et tous ces objets sont désormais disponibles pour l'ensemble du compte.

