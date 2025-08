TEST Wheel World : un jeu de course à vélo qui pédale à fond

Wheel World est dans la place !





Messhof, le studio de Mark Essen, nous avait déjà tapés dans l'œil en 2014 avec Nidhogg, un jeu de duels à l'épée à défilement horizontal. Le titre a eu droit à une suite, Messhof a également développé Flywrench, un jeu d'action dans un vaisseau spatial, mais pour l'été 2025, le studio est de retour avec un titre bien différent : Wheel World, édité par Annapurna Interactive. Un jeu de course et d'aventure à vélo qui s'est laissé approcher grâce au Game Pass. Voici notre test de Wheel World.

Une esthétique rétro rappelle les œuvres de Mœbius, mais dans un univers évoquant le sud de la France.

L'aventure de Wheel World débute aux côtés de Kat, une cycliste qui fait la rencontre d'un fantôme, un esprit de la course. Le monde est sur le bord de l'effondrement et Kat doit accomplir le rituel du Grand Changement pour le sauver, mais il y a un problème : notre fantôme de compagnie s'est fait voler ses pièces de vélo et la jeune cycliste n'a qu'un tas de ferraille pour accomplir sa quête ! Qu'à cela ne tienne, Kat va devoir battre les champions locaux à la course pour augmenter sa réputation, améliorer son vélo et sauver le monde.



Le scénario reste assez succinct, mais pas dénué d'intérêt. Il y est question de changement et d'évolution, mais aussi d'écologie, un point central dans la deuxième partie de l'aventure. Tout cela aurait mérité un peu plus que quelques lignes de dialogue évasives, donnant l'impression que le titre esquive son sujet, ou du moins qu'il ne l'approfondit pas. Malgré la présence de ces sujets, et d'un petit rebondissement dans le déroulé de l'aventure, Wheel World reste un jeu léger.

Il faut dire que le style graphique du jeu est loin d'évoquer une fin du monde, du moins au début. Habitué des jeux en 2D aux graphismes très simples, Messhof se lance ici dans la 3D, mais sans fioritures. Le style est épuré, avec une esthétique rétro rappelant souvent les œuvres de Mœbius, mais dans un univers évoquant le sud de la France ou l'Italie. Les quelques biomes sont variés et c'est un réel plaisir de les découvrir, du moins pendant la première moitié de l'aventure. Sans trop en dire pour vous laisser la surprise, un changement est opéré après quelques heures de jeu, offrant un environnement bien moins enchanteur, mais quand même intéressant sur le plan scénaristique. Quoi qu'il en soit, malgré son style épuré, Wheel World propose un monde vivant, avec de nombreux cyclistes et voitures sur la route, mais également des PNJ ici et là et surtout de magnifiques panoramas à admirer.

Notation Graphisme 16 20 Bande son 18 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 15 20 Scénario 14 20 Verdict 16 20