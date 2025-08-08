Bon plan VIP-scdkey : promotion de rentrée et Windows 10 LTSC à 9 € avec support étendu jusqu'en 2029 !par Paul B.
Pour bien préparer la rentrée scolaire, le revendeur VIP-SCDkey propose une promotion sur les licences officielles du système d'exploitation Windows, et en particulier sur la version Windows 10 LTSC, mais aussi sur la suite bureautique Microsoft Office avec des prix de fou !
Article sponsorisé par VIP-scdkey
Le célèbre revendeur VIP-scdkey lance ses promotions de la rentrée sur de nombreux logiciels de l'univers Microsoft, du système d'exploitation Windows à la suite bureautique Office, des offres à ne pas rater ! Vous pourrez ainsi obtenir une licence à vie Windows 10 LTSC à seulement 9 €, une version qui inclut un support Microsoft étendu jusqu'en octobre 2029, alors que le support des mises à jour de Windows 10 classique se terminera en octobre 2025. Et signalons également la clé Windows 11 Pro à 19 € ou encore la suite Office à partir de 23 € !
Et pour que vous fassiez la meilleure affaire, obtenez une réduction supplémentaire en utilisant le code de réduction exclusif GEC qui donne 30 % de réduction supplémentaire sur de nombreux logiciels Microsoft. Que demander de plus !
Licences Windows
- Licence à vie Microsoft Windows 11 Pro OEM à 19,38 € avec le code GEC
- Licence à vie Microsoft Windows 10 Pro OEM à 13,99 € avec le code GEC
- Licence à vie Microsoft Windows 10 Pro OEM (2 PC) à 26,03 € avec le code GEC
- Licence à vie Microsoft Windows 10 Famille OEM à 13,08 € avec le code GEC
- Licence à vie Microsoft Windows 11 Famille OEM à 18,33 € avec le code GEC
- Licence à vie Microsoft Windows 10 LTSC 2021 à 9,36 € avec le code GEC.
Licences Office
- Licence à vie Office 2016 Pro Plus à 23,69 € avec le code GEC.
- Licence à vie Office 2019 Pro Plus à 42,06 € avec le code GEC.
- Microsoft Office 365 à 18,56 € (1 an, 1 appareil) avec le code GEC.
Licences Windows + Office
- Licence à vie Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus à 34,88 € avec le code GEC.
- Licence à vie Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus à 51,85 € avec le code GEC.
Pour passer commande, sélectionnez le produit de votre choix et placez-le dans le panier, comme décrit ci-dessous pour une licence Windows 10 Entreprise LTSC.
Indiquez bien le code GEC dans la case « Code promotionnel », qui offre 30% de réduction supplémentaire, puis cliquez sur « Appliquer ».
Le prix réduit s'applique immédiatement, il ne reste plus qu'à payer. Vous recevrez alors quelques minutes après votre licence directement sur votre email. Vous pourrez alors l'utiliser pour une nouvelle installation de Windows ou encore pour activer votre actuelle version non activée de Windows. Dans ce dernier cas, allez dans les paramètres de Windows, dans l'onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation », comme indiqué ci-dessous.
Copiez-collez la clé de produit reçue par email, et immédiatement votre version de Windows sera activée.
Rappelons que Microsoft permet le téléchargement gratuit des versions officielles de Windows et d'Office directement depuis ses serveurs :