PREVIEW DekaDuck : entre Mega Man et cartoon déjanté, un platformer 2D qui a du mordant

Un festival visuel qui claque la rétine





DekaDuck est un jeu de plateforme 2D nerveux développé par le studio indépendant Asteristic Game Studio, qui mise sur une direction artistique entièrement dessinée à la main et une action rapide comme l’éclair. Nous y incarnons Dekaduck, un chasseur de primes aussi atypique qu’efficace, mi-canard mi-robot, créé par le docteur Less dans une situation pour le moins explosive. En fuite face à la police intergalactique, le savant voit son vaisseau s’écraser sur une planète inconnue, entraînant dans le crash un vaisseau des forces de l’ordre. La solution ? Transformer le canard de compagnie de sa fille en arme de justice (ou presque), tout en travaillant... pour un criminel, Nous avons pu mettre la main sur un niveau afin de vous en parler, alors cela donne quoi ?

DekaDuck coche immédiatement toutes les bonnes cases.

Tout d'abord, parlons du point qui saute aux yeux, la partie visuelle. N'ayons pas peur de mots, DekaDuck coche immédiatement toutes les bonnes cases. La direction artistique entièrement dessinée à la main donne au titre une vraie personnalité, avec des décors colorés, expressifs et bourrés de petits détails qui attirent l’œil sans jamais nuire à la lisibilité. Chaque environnement semble pensé comme une illustration animée, avec des arrière-plans clinquants et une palette de couleurs bien choisie, capable de différencier clairement les zones de jeu. Le style assume un côté cartoon très affirmé, parfaitement en phase avec l’univers déjanté du titre.

Les animations renforcent encore cette excellente impression. Les mouvements de Dekaduck sont fluides, précis et ultra dynamiques, donnant une vraie sensation de vitesse et de maîtrise à chaque dash, chaque tir et chaque utilisation de la main détachable. Les ennemis et les boss profitent eux aussi d’animations soignées, rendant les affrontements lisibles et spectaculaires. L’ensemble tourne de manière parfaitement fluide, ce qui est essentiel pour un platformer aussi nerveux. Vous l'aurez donc compris, visuellement, DekaDuck ne se contente pas d’être joli, il sert pleinement son gameplay et renforce le plaisir de jeu.