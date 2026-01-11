CES 2026 - ROG XREAL R1 : La première dalle Micro-OLED 240 Hz au monde est... une paire de lunettes

Présentées lors du CES 2026, les ROG XREAL R1 marquent une nouvelle étape dans l’approche du jeu sur écran spatial. Issues d’un partenariat entre ASUS Republic of Gamers et XREAL, ces lunettes de réalité augmentée assument une promesse claire proposer une alternative portable aux écrans traditionnels, sans compromis sur la fluidité ni sur la compatibilité avec les machines existantes.

Un écran virtuel géant, réellement exploitable en jeu

Le cœur de l’expérience repose sur une dalle micro OLED Sony de 0,55 pouce en Full HD par œil, capable d’atteindre un taux de rafraîchissement inédit de 240 Hz. Sur le papier, c’est une première pour ce type de produit. En pratique, cela se traduit par une image particulièrement stable, sans flou de mouvement, avec une latence annoncée autour de 2 à 3 millisecondes en motion to photon.

Le champ de vision de 57 degrés permet de projeter un écran virtuel équivalent à 171 pouces à environ quatre mètres. Ce n’est pas qu’un chiffre marketing. L’écran occupe réellement la majeure partie de la zone de vision utile, ce qui renforce la sensation d’être face à un moniteur massif, sans devoir tourner la tête en permanence. Les modes Anchor et Follow, basés sur un suivi en 3 degrés de liberté natif, laissent le choix entre un écran fixé dans l’espace ou toujours centré dans le regard.

Une compatibilité pensée pour le PC, les consoles et le jeu nomade

L’un des points distinctifs des ROG XREAL R1 reste le ROG Control Dock. Ce boîtier externe fait office de hub de connexion avec deux entrées HDMI 2.0 et une entrée DisplayPort 1.4, permettant de basculer facilement entre un PC, une console ou toute autre source vidéo compatible. La sortie se fait ensuite en USB C vers les lunettes, avec une résolution pouvant aller jusqu’en 4K à 60 Hz en entrée.

Pour les joueurs nomades, la connexion directe avec la ROG Ally via un simple câble USB C est clairement mise en avant. Aucun réglage complexe n’est requis, l’ensemble fonctionne en plug and play, tout en conservant l’accès à l’écran tactile de la console portable. Le processeur X1 intégré aux lunettes permet d’ajuster à la volée la taille et la distance apparente de l’écran virtuel, sans passer par un logiciel tiers.

Confort visuel et adaptation à l’environnement

Les ROG XREAL R1 intègrent des verres électrochromiques capables d’ajuster automatiquement leur teinte en fonction de la direction du regard et de la luminosité ambiante. Lorsque l’utilisateur fixe l’écran, les verres s’assombrissent pour renforcer la lisibilité. En détournant le regard, ils deviennent plus transparents, facilitant la perception de l’environnement réel. Trois niveaux de teinte peuvent également être sélectionnés manuellement, ce qui permet d’adapter l’usage aussi bien en intérieur qu’en pleine journée.

Avec un poids annoncé de 91 grammes, les lunettes restent relativement légères pour un dispositif intégrant écrans, audio et électronique embarquée. La présence d’un réglage numérique de l’écart pupillaire participe également à un confort visuel plus large, sans ajustement mécanique complexe.

Un son intégré orienté immersion

Côté audio, ASUS s’appuie sur la technologie Sound by Bose. L’objectif n’est pas de remplacer un casque dédié, mais de proposer une scène sonore suffisamment large et précise pour le jeu. Les sons directionnels, comme les pas ou les tirs à distance, sont clairement mis en avant, ce qui renforce la cohérence entre image et audio, en particulier dans les jeux compétitifs ou immersifs.

Une vision claire du jeu sur écran spatial

Avec les ROG XREAL R1, ASUS et XREAL ne cherchent pas à concurrencer frontalement les casques de réalité virtuelle. L’approche est différente. Il s’agit avant tout d’un écran personnel géant, portable, compatible avec l’existant, et pensé pour des sessions de jeu prolongées sans l’isolement total d’un casque VR.

L’arrivée d’un taux de rafraîchissement à 240 Hz sur des lunettes AR pourrait bien devenir un nouveau standard pour les usages gaming exigeants. Reste désormais à juger ces lunettes sur le terrain, notamment en matière de confort sur la durée et de gestion thermique, deux points toujours sensibles sur ce type de produit.

Les ROG XREAL R1 sont attendues pour une sortie mondiale au premier semestre 2026.