UNBOXING ROG Xbox Ally X : notre déballage photo de la console Xbox x ASUS

Difficile de ne pas frémir en ouvrant ce carton au logo croisé d’ASUS et de Xbox. Ce n’est pas tous les jours que deux géants du jeu vidéo s’allient pour enfanter une machine hybride, à la fois portable et 100 % pensée pour l’écosystème Microsoft. Alors forcément, quand la ROG Xbox Ally X débarque entre nos mains, le cœur s’emballe un peu. Un mélange de curiosité, de geekitude assumée et d’un petit espoir de voir la console ultime du Game Pass s’installe.

Premier contact, la boîte. Immense, presque intimidante, elle semble annoncer quelque chose d’important. À l’ouverture, la promesse est là ! La console trône fièrement au centre, entourée de ses manuels, et d’un support en carton censé la maintenir droite... censé, oui. Car n’ayons pas peur des mots, le socle fait plus « présentoir de paquet de céréales » que « accessoire premium ». Il dépanne, mais il ne donnera pas franchement envie d’exposer la console sur un bureau. Un détail, mais qui casse un peu la magie de la première approche.

Heureusement, tout rentre dans l’ordre dès qu’on dégage la machine de son écrin. Les lignes sont plus douces que sur la ROG Ally classique, les poignées mieux dessinées, et cette livrée noire aux reflets mats a quelque chose d’élégant et de puissant à la fois. Les sticks semblent plus fermes, les boutons mieux équilibrés... Bref, la bête a du répondant. Dommage tout de même qu’un chargeur digne de ce nom ne soit pas inclus dans la boîte ; à ce prix-là, nous aurions aimé éviter de recycler celui de notre smartphone. Mais qu’importe, la ROG Xbox Ally X reste un petit bijou à regarder, à toucher, et bientôt, à malmener en jeu.