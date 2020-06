UNBOXING Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 : notre déballage vidéo de cette superbe console collector

Avec cette console collector, la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077, il est clair que nous sommes allés de surprise en surprise. D'abord annoncée à un prix exorbitant, c'est ensuite un tarif plus que rikiki - 299 € - qui s'est affiché sur le site de Microsoft ou encore les revendeurs comme la Fnac et Amazon. Ce bel ascenseur émotionnel pour les fans s'est vite transformé en cauchemar intermédiaire avec une rupture de stock dont les éternels spéculateurs profitent à fond en revendant la belle jusqu'à plus de 800 euros.

Si, la semaine dernière sur le site, nous vous avions déjà fait profiter du déballage de la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 en photos, cette semaine, elle se dévoile sous vos yeux en vidéo. Nous avons confié notre belle à nos deux compères Skoll et Boby, streameurs sur la chaîne Twitch CodeNameSect et qui vont maintenant intervenir régulièrement sur GAMERGEN.COM que ce soit sur notre chaîne YouTube ou Twich. Ils se sont fait plaisir en la déballant et ils partagent cette bonne humeur dans la vidéo de l'unboxing ci-dessous.

À défaut de vouloir mettre trop d'argent dans la console, les fans peuvent encore se faire plaisir avec la manette sans fil Xbox One édition limitée Cyberpunk 2077 (unboxing ici) affichée à un prix normal de 69, 99 € à la Fnac ou encore craquer pour le casque audio gaming sans fil SteelSeries Arctis 1 Cyberpunk 2077 Netrunner Edition qui lui coûte 129,99 €, toujours à la Fnac (test et unboxing à venir très prochainement).