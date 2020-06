Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 : rupture de stock et revente à des prix gonflés, la chasse aux pigeons est ouverte !

Alors que le jeu n'est attendu que le 17 septembre 2020, la Xbox One X Cyberpunk 2077 en édition limitée est déjà en vente. Après avoir été initialement affiché à 2 000 € sur le site de Microsoft, le prix officiel de cette console collector a finalement surpris son monde en étant fixé à 299 €, soit 200 euros de moins que le modèle standard hors promotion. En plus d'être vendue à un super prix, cette console a été tirée à « seulement » 45 000 exemplaires. Ce cocktail prix hyper abordable et rareté, en plus d'attirer les fans, a réveillé les spéculateurs qui ne se cachent pas et revendent leurs acquisitions à des prix parfois exorbitants sur les boutiques de vente entre particuliers comme eBay.

Comme vous pouvez le voir, sur nos captures d'écran au-dessus, les prix proposés cet après-midi démarrent à 350 € (soit 50 euros de bonus) et finissent à plus de 800 €... Cela dit, il y a tellement de consoles en vente au même moment, que ceux qui ont parié sur le découvert de leur carte de crédit pour faire du profit devront, sans nul doute, baisser leurs prétentions dans quelques jours quand la fin du mois va approcher. Les vrais fans n'ayant pas réussi à en obtenir une n'ont qu'à attendre un peu pour obtenir un prix plus raisonnable. Soyez patients, ne soyez pas des pigeons potentiels.

En attendant, il est toujours possible d'imaginer qu'il y aura encore un peu de stock sur les boutiques officielles comme celle de Microsoft, la Fnac (où nous avons trouvé la nôtre) ou encore Micromania. Cela dit, pour ceux qui voudraient une Xbox One X standard, vous pouvez profiter des soldes Xbox avec les Xbox One X à 299 €, le Xbox Game Pass à 1 € et plein d'autres promos avec les Journées Xbox !