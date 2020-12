Cyberpunk 2077 : CD Projekt s'excuse officiellement pour la qualité des versions PS4 et Xbox One, des mises à jour salvatrices promises !

Sur PC, Cyberpunk 2077 s'est fait remarquer pour son manque de fignolage technique et ses nombreux bugs en tout genre. Mais sur PS4 et Xbox One, la qualité générale était carrément bien inférieure aux attentes, voire inacceptable, et le rendu des consoles de salon est largement critiqué depuis le lancement.

CD Projekt avait eu le bon goût de se féliciter des précommandes exceptionnelles du jeu et du fait qu'il soit déjà rentable rien qu'avec les réservations numériques, mais pas encore de commenter ce scandale. Le studio n'a certes pas chômé en déployant une mise à jour 1.04 dès ce week-end, mais elle n'a clairement pas changé grand-chose du côté des défauts techniques. C'est dans ce contexte que le studio polonais a enfin réagi officiellement à cette affaire, dans un message sur fond jaune dont il a le secret sur les réseaux sociaux. Il s'excuse de ne pas avoir été totalement transparent sur la qualité réelle de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One avant le lancement, et s'il encourage les joueurs à ne pas se faire rembourser de leur achat, il leur promet aussi des mises à jour salvatrices pour bientôt.

Chers joueurs.

Tout d'abord, nous aimerions commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur des consoles de base de dernière génération avant sa sortie et, par conséquent, de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat. Nous aurions dû accorder plus d'attention à l'amélioration du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One.

Deuxièmement, nous corrigerons les bugs et les crahs, et améliorerons l'expérience globale. La première série de mises à jour vient de sortir et la suivante arrive dans les 7 prochains jours. Attendez-vous à plus, car nous mettrons à jour fréquemment chaque fois que de nouvelles améliorations sont prêtes. Après les vacances, nous continuerons à travailler - nous publierons deux gros correctifs en commençant par la mise à jour 1 en janvier. Cela sera suivi de la mise à jour 2 en février. Ensemble, ceux-ci devraient résoudre les problèmes les plus importants auxquels les joueurs sont confrontés sur les consoles de dernière génération. Nous vous informerons du contenu de chaque patch avant leur sortie. Ils ne donneront pas l'impression que le jeu de la dernière génération fonctionne sur un PC haut de gamme ou une console de nouvelle génération, mais il sera plus proche de cette expérience que maintenant.

Enfin, nous souhaitons toujours que tous ceux qui achètent nos jeux soient satisfaits de leur achat. Nous vous serions reconnaissants si vous nous donniez une chance, mais si vous n'êtes pas satisfait du jeu sur votre console et ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez choisir de rembourser votre copie. Pour les copies achetées numériquement, veuillez utiliser le système de remboursement du PSN ou de la Xbox respectivement. Pour les versions en boîte, veuillez d'abord essayer d'obtenir un remboursement dans le magasin où vous avez acheté le jeu. Si cela n'est pas possible, veuillez nous contacter à helpmerefund@cdprojektred.com et nous ferons de notre mieux pour vous aider. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous contacter pendant une semaine jusqu'au 21 décembre 2020.

Humblement,

Marcin Iwiński, Adam Kiciński, Adam Badowski, Michał Nowakowski, Piotr Nielubowicz, Piotr Karwowski

PS : Les joueurs PC recevront également des mises à jour régulières et des correctifs améliorant le jeu.