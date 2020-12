Cyberpunk 2077 : déjà un carton sur Steam et Twitch avec des records à la clé, et des chiffres de précommande hallucinants

Oui, énorme succès, et d’après mes premiers pas dans Night City cette nuit (GOG version), c’est amplement mérité…



Comme Digital Foundry le mentionnait dans leur vidéo d’hier, je trouve aussi que CDP a sous-vendu le jeu graphiquement, car il est encore plus beau que ce à quoi je m’attendais…



J’ai même essayé de le faire tourner en mode Psycho, mais là c’est descendu à 45 FPS (début Corpo)…



Juste en enlevant le Psycho, tout le reste à fond en Ultra (sauf motion blur, lensflare, aberration chromatique bien sûr), en 4K, RT à fond, et DLSS en mode Qualité, j’obtiens entre 50 et 60 FPS : très satisfaisant ! (ok avec 3090 et i9-9900K)…



Mais je ne suis qu’au début du jeu, dans des environnements encore très limités (Corpo)…



Mais la claque est bien déjà là, et l’immersion est tout à fait incroyable dans ce jeu, c’est quasi une sensation de jeu en VR tellement c’est bien foutu la vue à la première personne…



D’ailleurs je pense que les personnnes qui sont très sensibles à la VR vont avoir un réel problème avec ce jeu…