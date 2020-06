Cyberpunk 2077 : améliorations visuelles grâce au RTX, DLSS 2.0, GeForce Now, NVIDIA fait le point et partage encore des images

Bien que Cyberpunk 2077 soit attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, le jeu de rôle de CD Projekt a déjà tout d'un titre next-gen, et il bénéficiera notamment de technologies liées au ray tracing en temps réel grâce aux cartes graphiques de NVIDIA. Le fabricant de GPU a d'ailleurs partagé quelques nouveaux visuels, et fait le point sur les technologies proposées dans Cyberpunk 2077 sur PC.

La technologie RTX sera là dans Cyberpunk 2077 pour améliorer les reflets, l'occlusion ambiante, l'illumination diffuse et les ombres, comme l'indique NVIDIA sur son blog :

Illumination diffuse avec ray tracing - Cette technologie permet de capter les rayons lumineux issus du ciel et la lumière émise par réflexion sur les surfaces, deux phénomènes toujours complexes à appréhender avec des techniques de rendu traditionnelles. Lorsque cette option est activée, les panneaux et les autres surfaces et objets éclairés illuminent leur environnement d'une lumière naturellement colorée, tandis que le soleil et la lune illuminent Night City avec un incroyable réalisme.

- Cette technologie permet de capter les rayons lumineux issus du ciel et la lumière émise par réflexion sur les surfaces, deux phénomènes toujours complexes à appréhender avec des techniques de rendu traditionnelles. Lorsque cette option est activée, les panneaux et les autres surfaces et objets éclairés illuminent leur environnement d'une lumière naturellement colorée, tandis que le soleil et la lune illuminent Night City avec un incroyable réalisme. Reflets avec ray tracing - Dans Cyberpunk 2077, les reflets générés via ray-tracing sont utilisés sur toutes les surfaces et peuvent avoir une portée de plusieurs kilomètres, ce qui autorise des reflets réalistes sur de longues distances. Ces effets s'observent tant sur les objets que les surfaces, qu'ils soient opaques ou transparents, et simulent parfaitement le reflet de la lumière sur les surfaces brillantes ou métalliques en traçant une réflexion de rayons unique jusqu'au plus profond des scènes. Contrairement aux techniques de reflets spatiaux, qui reflètent uniquement le contenu visible à l’écran, les reflets avec ray-tracing incorporent l’intégralité de l'environnement du personnage et sont en mesure de représenter avec précision des objets situés en dehors du champ de la caméra ou placés dos à celle-ci. Les reflets avec ray-tracing garantissent par ailleurs une fidélité bien supérieure à celle des techniques de reflets spatiaux et ne souffrent d'aucun artefact ni souci de qualité d'image susceptible de nuire à l'immersion.

- Dans Cyberpunk 2077, les reflets générés via ray-tracing sont utilisés sur toutes les surfaces et peuvent avoir une portée de plusieurs kilomètres, ce qui autorise des reflets réalistes sur de longues distances. Ces effets s'observent tant sur les objets que les surfaces, qu'ils soient opaques ou transparents, et simulent parfaitement le reflet de la lumière sur les surfaces brillantes ou métalliques en traçant une réflexion de rayons unique jusqu'au plus profond des scènes. Contrairement aux techniques de reflets spatiaux, qui reflètent uniquement le contenu visible à l’écran, les reflets avec ray-tracing incorporent l’intégralité de l'environnement du personnage et sont en mesure de représenter avec précision des objets situés en dehors du champ de la caméra ou placés dos à celle-ci. Les reflets avec ray-tracing garantissent par ailleurs une fidélité bien supérieure à celle des techniques de reflets spatiaux et ne souffrent d'aucun artefact ni souci de qualité d'image susceptible de nuire à l'immersion. Occultation ambiante avec ray tracing - L’occultation ambiante est une technique de shading et de rendu utilisée pour calculer l’exposition de chaque point d’une scène par rapport à l'éclairage ambiant, ce qui permet d’afficher de nouvelles ombres d’occultation ambiante pour cibler des objets et assombrir de manière naturelle des surfaces, des objets ou d'autres éléments de jeu. Dans Cyberpunk 2077, l’occultation ambiante avec ray-tracing peut être traitée avec des éclairages en local pour produire des effets d’ombre là où il en manque, ce qui permet d'améliorer significativement la qualité de l’effet d’occultation ambiante recherché.

- L’occultation ambiante est une technique de shading et de rendu utilisée pour calculer l’exposition de chaque point d’une scène par rapport à l'éclairage ambiant, ce qui permet d’afficher de nouvelles ombres d’occultation ambiante pour cibler des objets et assombrir de manière naturelle des surfaces, des objets ou d'autres éléments de jeu. Dans Cyberpunk 2077, l’occultation ambiante avec ray-tracing peut être traitée avec des éclairages en local pour produire des effets d’ombre là où il en manque, ce qui permet d'améliorer significativement la qualité de l’effet d’occultation ambiante recherché. Ombres avec ray tracing – Le ray-tracing permet aux développeurs d’ajouter des ombres d'une précision absolue dans les jeux, évitant ainsi les contraintes et les limites inhérentes aux cartes d'ombrage. Les ombres directionnelles liées à la lumière du soleil et de la lune font leur apparition dans Cyberpunk 2077 et évoluent en fonction de l'intensité lumineuse, de la dispersion lumineuse à travers les nuages et d'autres facteurs.

Par ailleurs, le FPS/RPG de CD Projekt sera compatible avec le DLSS 2.0 de NVIDIA, qui permet d'augmenter au taux de rafraîchissement des images sans consommer trop de ressources supplémentaires, idéal pour les joueurs voulant maximiser notamment la résolution (en 4K par exemple) tout en conservant un haut framerate. Enfin, NVIDIA rappelle que Cyberpunk 2077 sera jouable via GeForce NOW, dès son lancement le 19 novembre prochain. Ce service de jeux en streaming permet d'accéder en cloud gaming à plusieurs jeux de sa bibliothèque, à condition évidemment de l'avoir acheté avant. Vous pouvez donc précommander Cyberpunk 2077 à 59,99 € à la Fnac.

Lire aussi : PREVIEW de Cyberpunk 2077 : nous y avons joué 4h, de la pure folie