NVIDIA : 500 jeux en RTX, des nouveautés avec le DLSS et un driver pour Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

En 2018, NVIDIA lançait ses premières cartes graphiques GeForce RTX avec la Série 2000. Depuis, le constructeur ne cesse d'améliorer ses GPU et de plus en plus de jeux utilisent le ray-tracing ou les autres technologies de NVIDIA, comme le DLSS. Aujourd'hui, le constructeur annonce que plus de 500 jeux et applications prennent en charge le RTX.

NVIDIA publie donc un long communiqué pour revenir sur tout cela, sans oublier les nouveaux jeux compatibles avec le DLSS et un nouveau pilote GeForce Game Ready, qui accompagne la sortie de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et Avatar: Frontiers of Pandora.

500 jeux et applications RTX : c'est parti !

Le RTX englobe un écosystème de technologies qui font des jeux haute performance et haute-fidélité une réalité. Le Ray Tracing, alimenté par des cœurs RT dédiés, apporte aux jeux un éclairage et des reflets immersifs et réalistes. Le NVIDIA DLSS, rendu possible par les Tensor Cores, permet une accélération graphique via l'IA à la pointe de l'industrie, capable de fournir des performances jusqu'à 5 fois plus rapides dans Cyberpunk 2077.

Aujourd'hui, NVIDIA célèbre une étape importante, cinq cents jeux et applications #RTXON !

Les joueurs ont adopté les technologies RTX à un rythme impressionnant, avec 87 millions d'heures de jeux RTX jouées chaque semaine. 97% des joueurs jouant à Cyberpunk 2077 avec des GPU GeForce RTX 40 Series jouent avec le RTX ON. D'autres titres majeurs suivent le mouvement avec NARAKA : BLADEPOINT à 98%, Minecraft avec RTX à 99%, Alan Wake 2 à 99% et Diablo IV à 96%.

Pour fêter cela, NVIDIA offre vingt cartes-cadeaux Green Man Gaming d'une valeur de 500 $ qui peuvent être dépensées pour le RTX ou n'importe lequel des jeux et des extensions DLC proposés dans leur énorme boutique. Les joueurs peuvent également gagner des keycaps #RTXOn de NVIDIA jusqu'en décembre. De plus, CD PROJEKT RED se joint à l'événement en offrant quelque chose de très spécial pour célébrer la RTX 500 et Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition. Suivez le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 pour en savoir plus.

Pour plus de détails, consultez les informations sur la RTX 500 sur GeForce.com.

C'est la saison de Call of Duty Modern Warfare III, préparez-vous à jouer

La saison 1 de Call of Duty : Modern Warfare III et Call of Duty : Warzone sera disponible début décembre. Menée par l'arrivée et l'intégration de Call of Duty : Warzone™ et de la nouvelle " Grande carte " d'Urzikstan, ainsi que de trois toutes nouvelles cartes multijoueur Core 6v6, de cartes et de modes supplémentaires, et d'une impressionnante sélection de contenu gratuit et premium, y compris des armes fonctionnelles gratuites. Les joueurs GeForce sont prêts à jouer avec ce nouveau pilote.

Dans chaque mode, les joueurs GeForce peuvent accélérer le nombre d'images par seconde grâce au DLSS 3, une technologie basée sur l'IA, ou maximiser la qualité de l'image grâce au DLAA. Et le gameplay devient encore plus réactif grâce à l'intégration de NVIDIA Reflex dans Call of Duty : Modern Warfare III.

Le 6 décembre, Call of Duty : Modern Warfare III et Call of Duty : Warzone ajouteront le Full Ray Tracing et le NVIDIA DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction au lobby d'avant-match. Ce pilote prend en charge ces mises à jour.

Game Ready pour Cyberpunk 2077 Ultimate Edition et la mise à jour 2.1

CD PROJEKT RED a récemment dévoilé Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, qui comprend le jeu de base et l'extension de thriller d'espionnage Phantom Liberty, acclamée par la critique, ainsi que toutes les mises à jour, les modules complémentaires en jeu et toutes les améliorations publiées depuis le lancement du jeu en 2020. Les joueurs devraient utiliser ce pilote pour tirer le meilleur parti du ray tracing intégral, du DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction, de Reflex et d'autres fonctionnalités de Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition.

Le 5 décembre, tous les joueurs pourront également bénéficier gratuitement de la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077, qui propose de nouveaux contenus de jeu et des améliorations techniques, améliorant encore la qualité de l'image, l'immersion et le réalisme. Le mode Ray Tracing de Cyberpunk 2077 : Le mode Overdrive quitte le statut d'aperçu avec une qualité d'image améliorée et de nouvelles fonctionnalités ; le DLSS Ray Reconstruction peut désormais être utilisé lors de l'activation des réflexions par traçage de rayons, soit dans le cadre d'un préréglage, soit lors de la configuration de paramètres personnalisés, permettant ainsi à un plus grand nombre de joueurs de bénéficier de ses incroyables améliorations en matière de traçage de rayons.

Les actualités DLSS de cette semaine comprennent :

Call of Duty : Modern Warfare III - ajoute le Ray Tracing complet avant le jeu et le NVIDIA DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction le 6 décembre.Les joueurs équipés de GeForce RTX peuvent activer le ray tracing complet avant le jeu dans les halls d'entrée de Call of Duty : Modern Warfare III et Call of Duty : Warzone, ce qui leur permet de voir leurs personnages, leurs skins, leurs véhicules et leurs armes sous un jour entièrement nouveau.

Call of Duty : Warzone - Call of Duty : Warzone Saison 1 : Urzikstan sera lancé avec le DLSS 3 le 6 décembre. NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex et NVIDIA Image Scaling sont désormais pris en charge dans tous les modes, offrant aux joueurs de GeForce RTX une expérience PC définitive.

Cyberpunk 2077 :Ultimate Edition - La mise à jour 2.1 est disponible le 5 décembre, en même temps que Cyberpunk 2077 :Ultimate Edition, afin d'assurer la parité entre les deux versions. Cette mise à jour majeure pour ce jeu incroyable est riche en contenu et en nouvelles améliorations techniques pour les joueurs PC. Toutes les versions de Cyberpunk 2077 prennent en charge le ray tracing complet, la reconstruction de rayons NVIDIA DLSS 3.5, la génération d'images NVIDIA DLSS 3, la super résolution DLSS 2 et NVIDIA Reflex.

Plus de nouveautés et de mises à jour Game Ready

Le nouveau pilote Game Ready ajoute la prise en charge de sept nouveaux écrans compatibles G-SYNC, notamment :

ASUS PG49WCDASUS PG34WCDM

ASUS VG27AQM1ACorsair 315QHD165

LG 27GR95QE

LG 27GR95UM

Philips 27M1N5500ZR

Le nouveau pilote Game Ready ajoute les paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience pour 12 nouveaux jeux, dont :