NVIDIA : jeux DLSS 4, Path Tracing dans DOOM: The Dark Ages, RTX 5060 et 50 000 $ à gagner, toutes les annonces du Computex 2025

Comme de nombreux constructeurs tels ASUS et MSI, NVIDIA est cette semaine au Computex 2025, qui se tient à Taïwan. Le constructeur américain a profité de l'évènement pour faire plusieurs annonces concernant ses cartes graphiques, ses technologies DLSS et de ray tracing, sans oublier le lancement d'un concours pour tenter de gagner 50 000 $.

Sans plus attendre, voici toutes les annonces faites par NVIDIA au Computex 2025 :

Plus de 125 jeux et applications disponibles avec le DLSS 4 Multi Frame Generation dès maintenant





Fin janvier, les cartes graphiques GeForce RTX 50 Series et le DLSS 4 avec Multi Frame Generation ont été lancés avec un support disponible dans 75 jeux et applications. En mars, NVIDIA a dépassé les 100 jeux et applications. Et maintenant, il y a un support pour plus de 125, atteignant ce jalon deux ans plus rapidement que le DLSS 3. Le DLSS 4 est la technologie de gaming NVIDIA la plus rapidement adoptée de notre histoire.

Le DLSS 4 avec Multi Frame Generation génère jusqu'à trois images supplémentaires par image rendue traditionnellement, travaillant en harmonie avec la suite complète des technologies DLSS pour multiplier les taux de rafraîchissement jusqu'à 8 fois par rapport au rendu traditionnel. Cette amélioration massive des performances sur les cartes graphiques et ordinateurs portables GeForce RTX 50 Series vous permet de maximiser les visuels aux résolutions les plus élevées et de jouer à des taux de rafraîchissement incroyables.

Voici un aperçu des jeux et applications nouvellement annoncés qui seront lancés avec le DLSS 4 :

Crimson Desert

F1 25

FBC: Firebreak

Dune: Awakening

inZOI

LIGHT OF MOTIRAM

MindsEye

RoadCraft

Splitgate 2

WUCHANG: Fallen Feathers

Chaos Enscape & Autodesk VRED





Mise à jour du Path Tracing et du DLSS Ray Reconstruction pour DOOM: The Dark Ages prévue pour juin





La semaine dernière, DOOM : The Dark Ages a été lancé et les joueurs équipés de GeForce RTX ont pu profiter d'une expérience PC exceptionnelle grâce au partenariat technique entre NVIDIA et id Software. Le jeu a été lancé avec les technologies natives de ray tracing idTech8 accélérées par les ray tracing Cores GeForce RTX, le DLSS 4 avec Multi Frame Generation et NVIDIA Relex.

En juin, une mise à jour introduira le path tracing en exclusivité PC. Le path tracing porte la qualité de l'éclairage en ray tracing à un niveau supérieur, reflétant des détails supplémentaires et des éléments de jeu sur les surfaces. La technologie NVIDIA Spatial Hash Radiance Cache (SHaRC) est utilisée pour calculer efficacement la lumière en path tracing, tandis que le NVIDIA Shader Execution Reordering accélère encore les performances sur les GPU GeForce RTX. Pour garantir que le path tracing soit au mieux, les débruiteurs traditionnels sont remplacés sur les GPU GeForce RTX grâce au DLSS Ray Reconstruction. Cette technique basée sur l'IA produit des images de meilleure qualité, avec plus de détails et une plus grande stabilité, améliorant la qualité d'image globale.

La mise à jour de Portal avec RTX DLSS 4 avec Multi Frame Generation et RTX Neural Radiance Cache disponible maintenant





Portal with RTX est un exemple fantastique de ce qui est possible avec NVIDIA RTX Remix. Cette réinterprétation du classique intemporel de Valve utilise le ray tracing complet pour modéliser avec précision les propriétés du monde réel de la lumière et comment cette lumière affecte chaque surface et objet. L'illumination, les ombres, les réflexions, la réfraction, et tout ce qui se trouve entre les deux sont le résultat du monde entièrement en ray tracing et de leurs interactions avec des actifs améliorés, ajoutant des détails étincelants et du dynamisme aux niveaux et effets.

Dans une nouvelle mise à jour disponible maintenant sur Steam, NVIDIA a mis à niveau le rendu neuronal de Portal with RTX pour offrir des performances et une qualité d'image encore meilleures. De plus, le jeu intègre désormais en intégration native le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, tandis que le DLSS Frame Generation est mis à niveau vers le dernier modèle d'IA, et le DLSS Ray Reconstruction est mise à niveau vers le nouveau modèle d'IA transformer. La mise à jour de Portal with RTX introduit également la technologie RTX Neural Radiance Cache (NRC), le premier shader neuronal au monde qui utilise l'IA pour estimer l'éclairage indirect précis.

Concours NVIDIA RTX Remix Mod : participez pour avoir une chance de remporter 50 000 $





En partenariat avec ModDB, NVIDIA donne le coup d'envoi du concours NVIDIA RTX Remix Mod Contest, avec l'une des plus grosses cagnottes de modding de l'histoire. Le développeur du meilleur remix global remportera un prix de 20 000 $. Les gagnants des trois autres catégories - Meilleure utilisation de RTX, Expérience de jeu la plus complète et Choix de la communauté pour les mods RTX - remporteront chacun un prix de 10 000 $.

NVIDIA invite également la communauté à participer. À partir du 18 juillet sur ModDB, vous pourrez voter pour votre mod Remix préféré dans le cadre de notre catégorie « Choix de la communauté ». Le vainqueur recevra 10 000 $ en espèces et tous les gagnants recevront 6 mois de GeForce NOW Ultimate (sous réserve de disponibilité régionale).

Pour commencer, choisissez un jeu RTX Remix compatible à partir du tracker de compatibilité de ModDB et lisez attentivement les règles et conditions du NVIDIA RTX Remix Mod Contest. Après la date limite de soumission des mods, le 18 juillet, NVIDIA et l'équipe de ModDB jugeront chaque mod, et les gagnants seront annoncés lors de la Gamescom 2025 en août.

La GeForce RTX 5060 est disponible dès maintenant et le nouveau pilote Game Ready déjà publié





Les GPU de bureau GeForce RTX 5060 et les GPU portables GeForce RTX 5060 sont désormais disponibles, et notre dernier pilote GeForce Game Ready est nécessaire pour les utilisateurs possédant une nouvelle GeForce RTX 5060 ou un GPU GeForce RTX 5060 pour ordinateur portable. Ce pilote GeForce Game Ready prend également en charge Dune : Awakening et F1 25, deux nouveaux jeux lancés dès le premier jour avec le DLSS 4 et Multi Frame Generation. De plus, il prend en charge Portal with RTX avec la mise à jour du DLSS 4 With Multi Frame Generation et la mise à jour Full Ray Tracing de NARAKA : BLADEPOINT.

Les cartes graphiques GeForce RTX 5060 pour ordinateurs de bureau commencent à 319 € TTC, avec des modèles stock-clocked et factory-overclocked disponibles auprès des principaux fournisseurs de cartes tels que ASUS, Colorful, Gainward, Galaxy, GIGABYTE, INNO3D, MSI, Palit, PNY et ZOTAC. Il existe également des ordinateurs de bureau préconçus proposés par des constructeurs et des intégrateurs de systèmes. Les cartes graphiques GeForce RTX 5060 offrent deux fois plus de performances que les GeForce RTX 4060 de la génération précédente dans les jeux avec le DLSS 4 Multi Frame Generation, et offrent un saut de performance et de réactivité encore plus important pour les joueurs qui passent d'un GPU plus ancien comme le GeForce GTX 1660 ou le GeForce RTX 2060.

Les GPU GeForce RTX 5060 pour ordinateurs portables arrivent dès aujourd'hui à partir de 1299 € TTC chez tous les principaux OEM. Ces ordinateurs portables ne mesurent que 14,9 mm d'épaisseur et offrent aux joueurs des performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente grâce à la puissance de NVIDIA Blackwell et du DLSS 4. Les utilisateurs peuvent travailler ou jouer plus longtemps sur batterie grâce aux innovations Blackwell et aux nouvelles technologies Max-Q.