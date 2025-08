NVIDIA : deux jeux compatibles avec le DLSS 4 sur PC

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. NVIDIA annonce que deux jeux bénéficient du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, mais dans cette maigre liste, nous retrouvons un titre live service qui accueille sa Saison 3.

Voici les jeux qui bénéficient du DLSS 4 sur PC :

The First Descendant :





Propulsé par Unreal Engine 5, The First Descendant est un jeu de tir action-RPG coopératif gratuit en troisième personne qui vous permet de découvrir le plaisir des combats de boss stratégiques en coopération à 4 joueurs. La saison 3, « Breakthrough », sera lancée le 7 août et ajoutera une nouvelle zone ouverte gigantesque à explorer et à combattre, un nouveau raid Colossus, une nouvelle monture hoverbike pour accélérer la traversée de vastes zones, ainsi qu'un crossover avec le RPG d'action très apprécié NieR : Automata. Le jeu incluait déjà le support pour le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution, le DLSS Ray Reconstruction, le DLAA, Reflex, et plusieurs effets de ray tracing. Mais avec le lancement de la saison 3, le DLSS 4 avec Multi Frame Generation rejoint la fête, multipliant les taux de rafraîchissement en 4K par un facteur moyen de 4,9 fois. Voyez-le en action dans notre nouvelle vidéo DLSS 4.

Death Relives :





Death Relives de Nyctophile Studios est un jeu de puzzle de survie et d'horreur dans lequel une ancienne divinité mésoaméricaine traque le joueur alors qu'il résout des énigmes dans les colonies aztèques et les zones environnantes. Pour donner vie à Death Relives, ses développeurs se sont appuyés sur la branche NVIDIA RTX Unreal Engine 5.4 pour intégrer des technologies de pointe qui accélèrent les performances et améliorent la qualité de l'image et l'immersion. Pour maximiser les performances, le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation, et le DLSS Super Resolution sont disponibles, et NVIDIA Reflex réduit la latence du PC, rendant le gameplay plus réactif.