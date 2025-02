DLSS 4 : les six jeux du moment compatibles et NVIDIA lance sa RTX 5070 Ti

NVIDIA continue de mettre en avant sa technologie DLSS 4, exclusive à ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX Série 50, basées sur l'architecture Blackwell. Le constructeur a déjà lancé sur le marché les RTX 5090 et 5080, c'est désormais au tour de la RTX 5070 Ti d'être disponible. NVIDIA publiera la semaine prochaine un pilote GeForce Game Ready, voici ce qu'il faut savoir sur ce nouveau GPU :

Tensor Cores de 5ème génération avec support FP4 - Doublez les performances de l'IA et réduisez les besoins en VRAM pour exécuter des modèles génératifs localement.

- Doublez les performances de l'IA et réduisez les besoins en VRAM pour exécuter des modèles génératifs localement. Doubles encodeurs de 9e génération + décodeurs de 6e génération - Activez la couleur 4:2:2 de qualité professionnelle et réduisez les temps d'exportation jusqu'à 8 fois pour un montage vidéo plus rapide.

- Activez la couleur 4:2:2 de qualité professionnelle et réduisez les temps d'exportation jusqu'à 8 fois pour un montage vidéo plus rapide. DLSS 4 + Multi Frame Generation - Une navigation fluide dans des scènes 3D complexes sous Chaos Vantage et D5 Render.

- Une navigation fluide dans des scènes 3D complexes sous Chaos Vantage et D5 Render. Optimisations FP4 - Exécutez des modèles d'IA de pointe tels que FLUX.1 pour générer des images en seulement 8 secondes.

- Exécutez des modèles d'IA de pointe tels que FLUX.1 pour générer des images en seulement 8 secondes. 16 Go de mémoire GDDR7 + bande passante de 896 Go/sec - 78 % plus rapide que la RTX 4070 Ti, supprimant les goulots d'étranglement pour que vous puissiez créer sans limites.

Le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, justement, est introduit cette semaine dans six nouveaux jeux, notamment Delta Force : Black Hawk Down, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Marvel Rivals, tandis que d'autres titres bénéficient d'améliorations grâce à des versions plus anciennes du DLSS. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Marvel Rivals : Marvel Rivals, le jeu de tir PvP en équipe de NetEase Games situé dans l’univers Marvel, figure parmi les cinq jeux les plus joués sur Steam. Dans une mise à jour prévue pour le 21 février, le jeu adoptera le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, boostant encore davantage les performances dans ses arènes ultra-détaillées sous Unreal Engine 5. Sur les GPU GeForce RTX Série 50, le DLSS Multi Frame Generation, combiné aux autres technologies DLSS, multiplie les performances de Marvel Rivals par 4,4 en moyenne par rapport au rendu classique. De plus, les utilisateurs de l'application NVIDIA pourront améliorer le DLSS Super Resolution avec notre nouveau modèle IA DLSS 4 transformer pour une qualité d’image encore supérieure. Découvrez comment ici.

Delta Force: Black Hawk Down : Dès demain, le 21 février, les joueurs de Delta Force pourront télécharger une version entièrement remasterisée de la campagne Black Hawk Down, recréée sous Unreal Engine 5. Plongez dans les événements du film de 2001 et du jeu original de 2003, réimaginés avec les technologies modernes. Disponible via le client Delta Force, cette version prend en charge le DLSS 4 avec Multi Frame Generation dès son lancement. Grâce à cette technologie sur les GPU GeForce RTX Série 50, les performances sont multipliées par 6,9 en 4K avec toutes les options graphiques au maximum. Indiana Jones et le Cercle Ancien : La dernière mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien introduit le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Ray Reconstruction, ainsi que la mise à jour du DLSS Super Resolution et du DLAA avec notre nouveau modèle IA transformer. Désormais, toutes les ombres sont entièrement en ray tracing. Avec le DLSS 4 Multi Frame Generation, profitez de taux d'images inédits en full ray tracing sur les GeForce RTX Série 50. Une bande-annonce RTX On est désormais disponible, présentant ces améliorations technologiques. Lost Records: Bloom & Rage : Plongez dans une nouvelle aventure narrative signée DON'T NOD, les créateurs de Life is Strange. Retour dans les années 90 pour revivre l'été décisif de quatre lycéennes, entre amitié, groupe punk et un événement mystérieux qui changera leur vie à jamais. Lost Records: Bloom & Rage est disponible dès maintenant et dès les premières minutes de jeu, vous pourrez activer le DLSS Super Resolution et le DLSS Frame Generation sur les GPU et PC portables GeForce RTX. Si vous privilégiez la qualité d'image, le DLAA est aussi disponible.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : Goro Majima, ancien yakuza notoire, se réveille échoué sur une île isolée du Pacifique, amnésique. Avec Noah, un jeune garçon qui lui a sauvé la vie, il part en quête de ses souvenirs. Pour une expérience optimale, les joueurs sur GeForce RTX peuvent activer le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution dès le lancement du jeu aujourd'hui. Si votre machine a de la marge, vous pouvez également activer le DLAA pour une qualité d'image maximale. Une démo jouable est aussi disponible, intégrant toutes les technologies DLSS du jeu complet.

Legend of Ymir : Développé par Wemade XR et édité par Wemade, Legend of Ymir est un nouveau MMORPG sous Unreal Engine 5, revisitant la mythologie nordique. Dès aujourd'hui, le jeu est disponible en Corée et jouable gratuitement. Un lancement mondial est prévu ultérieurement. Sur un PC ou un laptop GeForce RTX, vous pourrez activer le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution pour booster les performances et profiter d'un niveau de détails maximal.

Vous pouvez acheter les GeForce RTX 5070 Ti, 5080 et 5090 à partir de 884,95 € chez LDLC.

