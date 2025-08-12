Dragon Age : EA a refusé un gros projet à la Mass Effect pour la franchise, « ils semblent être contre l'argent gratuit »

Une trilogie Mass Effect remastérisée avec brio





En 2021, EA Games et BioWare lançaient Mass Effect Édition Légendaire, remettant la trilogie avec le Commandant Shepard sur le devant de la scène. Les jeux de rôle et de science-fiction sont jouables sur les consoles modernes avec pas mal d'améliorations, surtout du côté du premier volet, qui accusait son âge. Une compilation remastérisée qui s'est bien vendue, selon les propres dires de l'éditeur, mais EA Games a refusé un projet similaire.

EA Games refuse Dragon Age: The Champions Trilogy





Mark Darrah a quitté BioWare en 2020, mais lors d'une interview accordée à MrMattyPlays, le concepteur a dévoilé une information pour le moins étonnante. Pour rappel, Mark Darrah a produit les trois premiers jeux de la franchise Dragon Age et il affirme qu'EA Games a refusé un projet de remastérisation de la trilogie Dragon Age, proposé par BioWare.

Les fans auraient ainsi pu avoir Dragon Age: The Champions Trilogy avec des versions modernisées de Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age 2 (2011) et Dragon Age: Inquisition (2014), des jeux de rôle fantasy très appréciés. Mais Electronic Arts n'a pas voulu financer le développement, au grand étonnement de BioWare et Mark Darrah. Ce dernier a une explication sur ce refus :

Le problème que Dragon Age a eu, charitablement je suppose, serait de dire qu'EA veut un succès grand public et il est difficile - ou du moins cela a toujours été difficile - pour les gens d'entreprise, les gens qui viennent du côté sportif de l'organisation, de regarder un jeu comme Dragon Age: Origins, qui est super ringard (nerdy en anglais, ndlr), pas très attrayant, et de dire « c'est un jeu grand public ». Ils ne le voient pas [avec Dragon Age]. Ils regardent Mass Effect, ils le voient… Ils ont juste rencontré beaucoup de difficultés, et Dragon Age a toujours voulu être plus grand public, plus accessible. Il y a donc toujours eu cette pression pour être différent, ou plutôt – comme dans le cas d'Inquisition – une réaction à cela.

EA n'aime pas l'argent, mais le défi était compliqué





Mark Darrah va même jusqu'à affirmer qu'EA Games est « contre les remasters » et rajoute :

C'est étrange pour une société cotée en bourse, ils semblent fondamentalement être contre l'argent gratuit.

Il y a cependant un point à souligner : la trilogie Dragon Age a été développée sur des moteurs de jeu différents, avec d'abord l'Eclipse Engine, puis sa version améliorée Lycium Engine et enfin le Frostbite 3, ce qui aurait rendu la remastérisation plus compliquée que pour la trilogie Mass Effect, qui utilisait l'Unreal Engine 3.

BioWare 100 % dédié à Mass Effect 5





Enfin, à l'époque, BioWare était bien occupé sur Dragon Age: The Veilguard (qui fut un échec commercial) et sur Mass Effect 5, qui se fait toujours attendre. Un manque de ressources internes qui ne permettait sans doute pas de se lancer dans le développement de Dragon Age: The Champions Trilogy. Mark Darrah affirme d'ailleurs que BioWare fonctionnera bien mieux en se focalisant sur un seul jeu à la fois. Un changement opérationnel déjà effectif, qui a engendré des licenciements.

Est-ce la fin de Dragon Age ?





Bien sûr, l'échec de Dragon Age: The Veilguard (disponible à partir de 24,84 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc) a jeté un froid sur la franchise, mais Mark Darrah est persuadé « qu'il y a encore des jeux à développer », bien il ne sait « pas vraiment comment cela va se lancer pour le moment ».

