RUMEUR sur Dragon Age 4 : pas de sortie en 2022, EA Games lui préfèrerait la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order

Quand sortira Dragon Age Next ? C'est la question que se posent tous les fans de la franchise de BioWare, mais il faut bien admettre que nous n'avons rien eu de vraiment concret à nous mettre sous la dent depuis un bon moment. Et il faudra sans doute attendre jusqu'à l'année prochaine pour découvrir le RPG.

C'est ce qu'avait laissé entendre le journaliste Jeff Grubb l'année dernière déjà, affirmant que ce Dragon Age 4 ne sortirait pas avant 2023. Et il en remet une couche aujourd'hui, précisant d'après ses informations que le titre sortirait en été 2023, voire après. Un article écrit suite à un tweet de Tom Henderson, connu pour ses leaks avérés concernant la franchise Battlefield et qui affirme lui aussi qu'il n'y a « aucune chance » que Dragon Age Next sorte en 2022. D'après sa source, l'éditeur EA Games préfèrerait mettre en avant cette année le Need for Speed de Criterion et la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Ce jeu n'a même pas encore été officialisé, mais l'éditeur avait rapidement fait comprendre qu'il y aurait une suite, et d'après un récent bruit de couloir, elle serait officialisée prochainement.

Tom Henderson évoque également des plans pour relancer Battlefield 2042, qui a eu un lancement très compliqué et qui mobilise plusieurs équipes de développement chez EA Games. Mais l'insider indique que l'éditeur envisagerait carrément un passage en free-to-play pour sauver son FPS multijoueur, affaire à suivre. Le jeu est vendu 46,48 € sur Amazon.