Battlefield 2042 : la mise à jour #3.2 imminente, voici ce qu'elle apporte

Après une logique pause hivernale, les mises à jour pour Battlefield 2042 reprennent. Un patch #3.2 va être déployé ce jeudi 20 janvier 2022 sur toutes les plateformes, avec son lot de corrections de bugs et d'améliorations de la stabilité. Il résout notamment des problèmes « d'enregistrement des tirs liés à Sundance et aux armes des passagers des véhicules », et d'autres relatifs « au gameplay des soldats, comme le rubberbanding lorsque vous courez derrière des alliés ou le fait d'être coincé dans un état entre l'hémorragie et la vie ».



Le changelog de la mise à jour est disponible en entier ci-dessous. Une autre incluant des améliorations pour le tableau des scores et des optimisations de la qualité de vie est d'ores et déjà prévu pour février.

Mise à jour 0.3.2 Correctifs, modifications et améliorations Général Correction du fait qu'en quittant un groupe pendant le matchmaking, le jeu ne répondait plus.

Correction du fait que la première tentative de connexion aux serveurs EA après avoir créé un nouveau compte ne fonctionnait pas.

Amélioration du fonctionnement de la touche pour quitter la partie. Désormais, elle vous renvoie sur le bon écran.

Résolution de la musique de fond qui s'arrêtait pendant le chargement de la carte. Soldat Correction d'un problème rare qui survenait après l'atterrissage avec la wingsuit. Les dégâts subis par Sundance n'étaient parfois pas enregistrés.

Correction d'occurrences de rubberbanding lorsque vous courez derrière des joueurs alliés.

Résolution d'un problème rare qui vous coinçait dans un état entre l'hémorragie et la vie.

Correction de divers problèmes liés à la montée des échelles, qui vous coinçaient dans un état où vous pouviez vous envoler ou perdre le contrôle de votre Spécialiste.

Correction de la vitesse de déplacement du soldat qui était altérée par les explosions proches si elles creusaient des cratères.

Retrait du tremblement de la caméra et de l'effet audio qui se déclenchaient de manière non intentionnelle après les petites chutes.

Résolution des armes des caisses d'équipement qui recevaient parfois les munitions de l'arme précédente.

Résolution d'un problème qui faisait que si vous étiez repéré alors que vous tiriez, le repérage durait trop longtemps. Stabilité Ajout de correctifs multiples pour améliorer la stabilité générale du jeu.

Résolution d'un plantage lié au rendu qui pouvait survenir avec les AMD Radeon VII, lorsque Sundance était visible à l'écran. Armes Les reflets des lunettes de fusil de précision et du SOFLAM sont visibles sur une plus grande distance. Véhicules Correction d'un problème de désynchronisation des armes de passager quand la tourelle du pilote pivotait, empêchant les tirs de s'enregistrer lorsque vous tiriez sur un ennemi.

M1A5 et T28 : amélioration de la portée efficace et réduction de la dispersion pour les obus à mitraille (nacelles). Réduction de la dispersion des balles (1,6 -> 1,1). Les balles perdent en puissance plus loin (35 -> 40).

Battlefield Hazard Zone Dans Hazard Zone, correction d'un rectangle noir qui apparaissait sur l'écran de fin de manche lorsque vous sélectionniez Quitter sur l'écran de progression de niveau. Battlefield Portal L'onglet Infos serveur reste affiché après avoir sélectionné Actualiser dans le navigateur de serveurs de Portal.

Résolution d'un problème de chevauchement de texte lorsque vous rejoigniez une partie en Match à mort en équipe pendant la séquence de fin de manche.

Éditeur de règles : la valeur « EstEmplacementD'InventaireActif » prend correctement en compte les armes de corps-à-corps.

Il n'est plus possible d'abuser de certaines commandes d'administration.

