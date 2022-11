Battlefield 2042 : la mise à jour 3.0 et la Saison 3 disponibles, un point sur les nouveautés et un trailer pour le Battle Pass

Il n'y avait plus de suspense sur le contenu de la Saison 3 : Crescendo de Battlefield 2042. Elle a été pleinement officialisée par une bande-annonce la semaine passée, après une fuite et de premières révélations des développeurs sur les nouveautés. Elle est donc officiellement lancée ce 22 novembre sur toutes les plateformes, via une mise à jour 3.0 amenant aussi une version revisitée du système de signal et d'autres changements à découvrir via le changelog ci-dessous.

Pour le reste, nous avons donc droit à l'Opérateur Zain, à la map Fer de Lance, au char EMKV90-TOR, aux armes Rorsch Mk-4, NVK-P125 et NVK-S22, à un couteau de lancer et bien évidemment à un Battle Pass qui bénéficie de son trailer dédié. DICE nous donne déjà rendez-vous en 2023 pour une mise à jour amenant la refonte de Manifeste, et une seconde introduisant les nouvelles versions de Rupture et du système de Spécialistes.

Bonjour à tous, La Saison 3 de Battlefield 2042 se déploie sur toutes les plateformes le mardi 22 novembre à 12h00 (UTC), tandis que la mise à jour 3.0.0 sera disponible à 8h00 (UTC).



La tension monte alors que notre escouade de Sans-patrie se dirige vers le nord de la Suède avec la Saison 3 : Crescendo.



Quoi de neuf dans la Saison 3 ? Voici un aperçu du nouveau contenu de la Saison 3, ainsi que certains des changements et améliorations majeurs : Nouvelle carte : Fer de lance ;

Nouveau Spécialiste : Rasheed Zain ;

Nouveau véhicule : char EMKV90-TOR ;

Nouvelles armes : Rorsch Mk-4, NVK-P125, NVK-S22 ;

Nouveau gadget : couteau de lancer ;

Nouvelles armes du Coffre : FM XM-8, A-91 ;

Nouveau Passe de combat. Quand pourrai-je jouer ? La Saison 2 de Battlefield 2042 s'achève officiellement le 22 novembre à 8h00 (UTC). La mise à jour #3.0.0 sera alors disponible sur toutes les plateformes. La Saison 3 : Crescendo sera disponible le même jour à 12h00 (UTC), tout comme le système de progression pour débloquer son contenu. Une fois la Saison 3 accessible, vous pourrez jouer sur notre toute dernière carte, Fer de lance. Nous allons ajouter des listes 24/7 pour les modes Conquête et Percée, et vous pourrez commencer à débloquer des éléments grâce au dernier Passe de combat, qui contient un nouveau Spécialiste, des armes, un véhicule, un gadget et de nombreux éléments cosmétiques. Que pouvez-vous attendre de la prochaine mise à jour ? La mise à jour 3.1 débarquera avant les fêtes de fin d'année. Elle introduira la nouvelle version de la carte Manifeste, d'autres armes du Coffre pour All-Out Warfare, des correctifs et des modifications. Enfin, un tout nouvel événement de mi-saison aura lieu plus tard en décembre. //L'équipe Battlefield Ne manquez rien Suivez-nous sur Twitter @BattlefieldComm pour tout savoir sur la diffusion des mises à jour. Vous pouvez également consulter notre suivi des problèmes connus et les changements que nous apportons au jeu sur nos forums Battlefield. Que réserve la mise à jour 3.0 ? Nouvelle carte : Fer de lance Fer de lance, la nouvelle carte axée sur le combat rapproché, se situe dans des formations rocheuses en Suède. Vous y trouverez des usines de Nordvik, où sont fabriqués des armes high-tech et des composants pour les machines météorologiques. Dans ces bâtiments, attendez-vous à des combats rapprochés frénétiques pour récupérer le contrôle des Cubes. À l'extérieur, assurez-vous de transporter des explosifs, car de nombreux véhicules circuleront dans cet environnement rocheux.







Points d'intérêt A1 et A2 : base d'opération avancée L'un des premiers points d'intérêt notables sur Fer de lance est la double base d'opération avancée à côté du lac. La capture et le maintien de ces objectifs faciliteront l'accès à l'avant-poste de communication. B : avant-poste de communication L'avant-poste de communication est un point de rassemblement de taille moyenne où se dressent quatre tours. Gardez un œil sur les hauteurs, car la verticalité est importante. C1 et C2 : imprimerie L'imprimerie est l'une des deux structures Cube. Elle surplombe ce lieu particulier. Des combats rapprochés vous attendent à l'approche du centre d'impression d'armes. Créez vos propres points d'entrée à travers les murs et combattez pour atteindre vos objectifs. D : Stockage de matériaux En longeant le lac sinueux qui partage la zone en deux, vous trouverez le centre de stockage des matériaux. Faites attention lorsque vous combattrez parmi les unités de stockage explosives, qui servent à ravitailler les deux installations de Nordvik. E1 et E2 : atelier de peinture Tout comme avec l'imprimerie en C2, vous devrez livrer des combats rapprochés à l'intérieur de ce second Cube.

Nouveau Spécialiste : Rasheed Zain La persévérance et le talent sont deux caractéristiques qui définissent l'expert en sécurité égyptien, Rasheed Zain. Au cours de sa formation à l'armée et dans les forces spéciales, Zain a appris à manier le lanceur à explosion aérienne XM370A pour pousser les ennemis à quitter leurs abris, avant de les éliminer. Et ce n'est pas tout. Grâce à son sens du devoir et sa détermination sans faille, Zain récupère de la santé beaucoup plus rapidement sur le terrain. Cela fait de lui un atout majeur pour mener l'assaut au front. Spécialité : XM370A Le XM370A est un lanceur à explosion aérienne qui permet à Zain de déloger les ennemis en attaquant par-dessus leur abri ou par les côtés. Si des ennemis se cachent derrière des obstacles et vous posent problème, le XM370A est l'équipement qu'il vous faut. Attribut : Persévérance Sa persévérance permet à Zain de récupérer de la santé immédiatement après avoir éliminé un ennemi. Cet effet s'arrête s'il subit des dégâts.



Nouveau véhicule : char EMKV90-TOR Le EMKV90-TOR est un char doté des toutes dernières technologies. Équipé d'un puissant canon électrique, il peut entrer dans deux modes différents pour s'adapter à une variété de situations de combat. Mode Siège Le mode Siège EMKV90-TOR abaisse le char, ce qui améliore la stabilité et la cadence de tir de la tourelle du canon principal. Mode Mobilité Utilisez le Mode Mobilité de l'EMKV90-TOR pour ranger le canon électrique, ce qui vous permet de vous déplacer rapidement. Ce mode est parfait pour rapprocher vos passagers de l'objectif ou des points d'insertion, tout en restant capable d'infliger de lourds dégâts aux ennemis proches. Détection des menaces active L'EMKV90-TOR dispose d'un système de détection à la pointe de la technologie, qui détecte la source des attaques à une certaine portée et les affiche sur votre ATH. Nouvelles armes : Rorsch Mk-4, NVK-P125, NVK-S22





Rorsch Mk-4 Le Rorsch Mk-4 est un condensé de nouvelles technologies. Cette arme utilise les forces électromagnétiques pour tirer des projectiles à grande vitesse. Cette arme polyvalente doit être chargée avant le tir. Elle tire de puissantes munitions perforantes et vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation en modifiant ses propriétés via les condensateurs sous le canon. Il est possible d'effectuer des tirs puissants pour éliminer les cibles à n'importe quelle distance mais aussi de tirer en automatique ou en rafale pour les affrontements à moyenne et courte portées.



NVK-P125 Avec sa structure Bullpup peu commune et sa vitesse initiale particulièrement élevée, cette arme d'appui est parfaite pour attaquer les cibles en mouvement à moyenne distance sans compromis. C'est le compagnon idéal des tireurs d'élite.

NVK-S22 Besoin d'un fusil à pompe avec des options tactiques ? Cette arme semi-automatique compacte à double canon offre une puissance de feu destructrice. Surprenez vos ennemis et dominez les combats rapprochés.

Nouveau gadget : couteau de lancer Ce grand classique des précédents Battlefield fait son grand retour. Les personnes qui maîtrisent l'art de la précision et du timing pourront tirer parti de ces armes léthales. Si vous ratez votre tir, vous pouvez récupérer votre couteau... mais tâchez de ne pas vous faire éliminer entretemps. Nouvelles armes du Coffre : FM XM-8, A-91



FM XM-8 Doté d'un chargeur bêta-C de 100 munitions qui lui permet d'être rechargée plus rapidement que les autres armes de sa catégorie, cette variante fusil-mitrailleur du XM-8 est efficace à moyenne portée grâce à son recul réduit et sa maniabilité.



A-91 L'A-91 a un recul particulièrement contrôlable, ce qui fait de ce fusil d'assaut de petite taille une arme très puissante dans toutes les situations. Attention quand même au recul horizontal, qui peut le rendre parfois imprévisible. Nouvelle fonction : bonus d'EXP Dans le Passe de combat de la Saison 3, nous ajoutons des bonus d'EXP. Ces objets sont placés dans certains paliers et vous permettent de gagner de l'EXP supplémentaire pendant une certaine période. Les bonus d'EXP sont activés dès que vous les gagnez, mais le chronomètre ne défile que lorsque vous jouez dans une partie. Vous obtiendrez votre premier bonus d'EXP au palier 18 du Passe de combat de la Saison 3.

Nouveau Passe de combat Le Passe de combat de la Saison 3 comporte 100 nouveaux paliers de matériel, d'éléments esthétiques et de fiches de jeu. Les nouveaux contenus en lien avec le gameplay (comme le Spécialiste Rasheed Zain) et les armes telles que le Rorsch Mk-4 sont tous disponibles dans le cadre des paliers gratuits, tandis que les paliers Premium donnent accès à des récompenses cosmétiques. Modifications Nouvelle version du système de signal Nous avons modifié le système de signal de Battlefield 2042 pour réduire la complexité du système original. Cela améliore le rythme et la précision des communications entre les membres de l'équipe. Appuyer sur la touche de signal ne place plus de signal de position. Cela localise les cibles à proximité du point de signal comme les soldats, les véhicules ou les objets.

Si une menace se trouve dans le rayon de détection, elle est automatiquement signalée ou repérée pendant une certaine durée.

Les repérages sont partagés avec l'équipe, tandis que les signaux sont partagés avec l'escouade.

Appuyez deux fois sur la touche de signal pour signaler un danger à l'endroit ciblé.

Il n'y a plus de délai d'entrée en signalant des cibles.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de signal sans que le système ait trouvé de cibles provoque un court temps d'attente pour éviter le repérage. Avec ces changements, nous prévoyons une augmentation des communications entre au sein des équipes et la réduction des signalements périmés, placés lors des affrontements déjà terminés. Améliorations de gameplay Correction du repérage (Q) qui ne fonctionnait pas comme prévu lorsque vous signaliez des véhicules aériens ennemis à plus de 300 m de distance.

Correction d'un problème avec la fenêtre du jeu lorsque vous passiez du mode sans bordure au mode plein écran.

Correction de la touche ÉCHAP qui affichait parfois un ancien écran de sélection d'expérience.

Correction des sous-titres des vidéos de didacticiel qui restaient à l'écran pendant une courte durée lorsque vous retourniez au menu principal.

Correction de l'erreur non valide 2:2413J lorsque vous acceptiez l'invitation d'une personne qui se trouvait dans la deuxième partie d'une partie de Percée.

L'assignation de touche clavier virage droite/lacet droite ne pouvait pas être modifiée sans retirer l'assignation virage gauche/lacet gauche. Ce problème est résolu.

Si le jeu détecte des fichiers issus de mise à jour, un message apparaît pour réparer les fichiers du jeu.

Les mouvements des personnages lorsque vous changez de direction sont plus fluides grâce à l'amélioration des animations physiques.

Correction des modèles de personnages qui restaient coincés en dehors des véhicules après être entrés dedans ou avoir changé de siège (en jouant avec une latence élevée).

Correction du signal qui n'était pas positionné correctement pour les personnes sur un siège découvert de véhicule.

Amélioration de la communication entre les personnes équipées d'un outil de réparation à proximité des véhicules.Ajout d'une nouvelle option pour l'ATH : Taille des interactions. Elle permet d'ajuster la taille des indicateurs d'interaction. Cette option se trouve dans AFFICHAGE > ATH - ICÔNES. Un personnage équipé de l'outil de réparation peut voir une icône sur les véhicules qui doivent être réparés. Un conducteur de véhicule peut voir une icône sur les personnages équipés de l'outil de réparation.

Audio Correction des effets visuels des projectiles et des roquettes antiaériennes pour les hélicoptères d'attaque.

Amélioration des sons du verrouillage air-sol.

Améliorations sonores des armes.

Amélioration des occurrences des répliques audio lorsque vous vous déployez dans des véhicules. Gadgets Correction des gadgets de type lanceur qui n'étaient pas animés correctement en vue subjective.

Correction du fait que vous ne pouviez pas verrouiller une cible avec le SOFLAM à travers la fumée.

Correction d'animations incorrectes des grenades lorsque vous passiez de la grenade au missile antiaérien FXM-33.

Correction d'animations incorrectes des grenades lorsque vous passiez de la grenade à une arme principale personnalisée avec un bipied.

Les véhicules ont désormais un indicateur d'alerte de piratage lorsqu'ils sont affectés par les IEM du drone de reconnaissance OV-P.

Dans les options, nous avons modifié le nom de Lancer de grenades rapide pour mieux refléter son action dans le jeu. Les grenades ne sont pas lancées plus rapidement, elles sont juste lancées automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche.

La distance de lancer du C5 a été ajustée pour qu'il soit plus en adéquation avec son rôle d'arme antivéhicule. Progression Modification du seuil de dégâts de l'assistance de destruction de véhicule. Il sera plus facile d'obtenir des assistances de destruction de véhicule. Le travail d'équipe permet d'accomplir des merveilles !

Correction des éliminations de Ranger qui n'étaient pas toujours bien enregistrées.

Lorsque vous détruisez un Vulcan, cela compte comme un véhicule endommagé pour l'EXP gagnée.

Modification du triage des modules fusils à pompe du M5A3, de l'AK24, du LCMG et du SWS-10. Spécialistes Général Résolution d'un problème de rendu des modèles de personnages sur les consoles de génération précédente.

Correction d'un problème dans Battlefield Portal, où les mains des personnages BC2/BF3 ne s'alignaient pas avec les échelles en vue subjective.

Résolution d'un problème qui faisait souvent trembler les mains des Spécialistes lorsque vous montiez à l'échelle.

Nous avons apporté plusieurs modifications pour améliorer la réactivité des personnages, notamment au niveau de leurs mouvements (saut, franchissement d'obstacle, glissade, montée à l'échelle ou déploiement de parachute).

Correction du mouvement étrange des Spécialistes lorsqu'ils se fixaient à une corde en se tenant sur un véhicule. Crawford Correction de l'animation du minigun Vulcan de Crawford en caméra d'élimination. Sundance La mauvaise arme était affichée lorsque la première explosion de la grenade à dispersion de Sundance vous éliminait. Désormais, on visualise mieux le côté dispersion.

Résolution d'un problème qui faisait que la grenade antiblindage de Sundance était appelée grenade à dispersion. Casper Résolution du message Pas de munitions qui s'affichait lorsque Casper déployait le drone de reconnaissance OV-P. Irish Nous avons repéré des situations où la protection déployable d'Irish n'était pas déployée comme prévu. Nous avons pris des mesures pour améliorer ce système. Soldats IA Les soldats IA ne se vident plus de leur sang trop rapidement lorsqu'ils sont signalés par une personne.

Les soldats IA ne rentrent plus immédiatement dans les véhicules après avoir subi des dégâts.

Les soldats IA ont appris à conduire et tirer avec le M5C Bolte. Regardez bien des deux côtés avant de traverser.

Les soldats IA réaniment plus souvent qu'avant

Résolution d'un problème qui faisait que les soldats IA essayaient d'escalader des échelles détruites.

Amélioration de la navigation de l'IA sur différentes cartes et dans différents modes. Cartes Correction du fait que les personnages ne subissaient pas de dégâts dans les ascenseurs en mouvement sur Kaléidoscope, Sablier, Exposition et Orbital.

Les mouettes ont commencé leur migration et seront moins nombreuses dans certaines zones des cartes. Mais au fait. Elles font quel cri, les mouettes ?

Ajustement des oiseaux qui volaient à basse altitude et qui apparaissaient ou disparaissaient subitement.

Les personnages ne donneront plus l'impression de réapparaître à travers le sol.

Correction de l'entrée dans un ascenseur avec le quad qui provoquait la mort. Attention, le faire chuter d'une grande hauteur a toujours des chances de provoquer la mort.

Correction du message Point de déploiement perdu qui s'affichait sur les points disputés et empêchait de se déployer sur l'objectif.

Résolution d'un problème de tornade qui traversait le QG de l'équipe, ce qui affectait les apparitions et le gameplay.

Résolution d'un bug visuel avec le déploiement/redéploiement.

Correction d'icônes de position erronées sur Manifeste. Véhicules La classification des véhicules a été améliorée avec la mise à jour 3.0. Le nombre de véhicules et leur disponibilité ont également été mis à jour en fonction de la carte et du mode. La classification des véhicules est la suivante : Transports légers - LATV4 Recon, aéroglisseur LCAA Transports blindés - MAV, M5C Bolte Blindés lourds - M1A5, T28, EMVK90-TOR Blindés légers - EBAA-Wildcat, EBLC-Ram Transports aériens - MV-38 Condor, Mi-240 Super Hind Hélicoptères d'attaque - AH-64GX Apache Warchief, KA-502 Super Hokum, YG-99 Hannibal, RAH-68 Huron, MD540 Nightbird Chasseurs - F-35E Panther, SU-57 FELON Avec la classification et la disponibilité améliorées des véhicules, le nombre d'engins disponibles change en fonction de la carte et du mode. Par exemple, sur Fer de lance en Conquête 128, il y aura 4 transports légers, 1 transport blindé, 1 blindé léger, 2 blindés lourds, 1 transport aérien, 1 hélicoptère d'attaque et 1 chasseur par équipe, en plus des véhicules d'environnement. Correction des missiles antichars qui ne pouvaient pas être tirés contre les véhicules aériens désignés par le SOFLAM et des missiles antiaériens qui ne pouvaient pas être tirés contre les véhicules signalés par le SOFLAM.

Correction d'un problème avec des effets visuels absents sur les chars lorsqu'ils recevaient des dégâts systémiques.

Réduction du multiplicateur de dégâts de collision à faible vitesse du Bolte.

Correction du message Position révélée qui n'était pas indiqué lorsque le personnage était assis dans un siège de tireur.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître les chars immédiatement après le dernier tir qui les détruisait.

Correction du réticule des véhicules terrestres lourds qui se déplaçait légèrement vers le bas lorsque vous redimensionniez la fenêtre du client.

Correction du réticule du véhicule qui avait une couleur aléatoire.

Correction du LATV qui n'avait pas de pénalité de mobilité lorsque ses roues étaient endommagées.

Suppression de la dispersion minimale des canons aériens et terrestres de 50 mm.

Correction de l'opacité incorrecte des icônes en zoomant dans les véhicules.

Correction d'un modèle de conducteur qui était affiché hors du véhicule. Armes Correction du laser vert Magnus qui n'était pas correctement aligné avec le Cobra R9 et ses accessoires.

Résolution des accessoires tactique, Warhawk et Arcom qui avaient la même icône sur le DXR-1.

L'Avancys emploie le bon bipied.

Résolution d'un problème avec la position erronée des mains sur la mire laser LS-1 du Saiga 12.

Les grenades explosives et les grenades incendiaires explosent toujours après la fin du chronomètre d'armement, peu importe que vous ayez subi des dégâts ou non.

Correction du grossissement de la lunette du GOL Magnum qui ne s'appliquait pas correctement lors des transitions entre accessoires de l'arme et autres armes.

Correction de l'indicateur de rechargement qui n'était pas de la même couleur que le reste de l'ATH.

Amélioration d'un cas où l'arme pouvait cesser de tirer en mode automatique en cas de mauvaise connexion réseau.

Résolution d'un problème qui faisait que le laser Steiner et le laser vert Magnus étaient rouges lorsque vous les regardiez directement.

L'arbalète fonctionne désormais correctement en tant qu'arme silencieuse.

Il y avait trop de saleté sur certaines lunettes du BSV-M, mais on a passé un petit coup de chiffon et ça va beaucoup mieux.

Amélioration de la fonctionnalité d'aide à la visée lorsque vous compensez le recul vertical.

Résolution d'un problème qui faisait que la mire laser passait à travers les murs et objets.

Réduction du nombre de projectiles du fusil à pompe et ajustement des dégâts pour compenser.

Correction d'un problème avec les silencieux qui n'étaient pas silencieux dans certaines conditions.

Le SWS-10 n'élimine plus la cible en 1 coup dans le corps, pour s'adapter à la modification du GOL.Augmentation de la dispersion du tir au jugé d'environ 1 degré pour les fusils de précision à verrou, quelle que soit la posture. Nous avons remarqué une utilisation croissante des fusils à verrou dans les espaces fermés pour exploiter le tir au corps de manière offensive, alors que ça devrait être une action défensive. Cette modification devrait inciter à utiliser les fusils à verrou à moyenne et longue portées et à passer à l'arme d'appui lors des combats rapprochés.

Augmentation de la distance de perte de puissance de l'AKS-74U, ce qui la rend plus efficace à moyenne portée.

Réduction de la distance de perte de puissance de l'Avancys, pour qu'il ne puisse plus éliminer en 4 tirs lors des combats rapprochés.

Augmentation des dégâts du NTW-50 contre les véhicules légers avec les munitions antimatériel. L'augmentation est encore plus importante contre les munitions antimatériel de grande puissance.

Réduction de la portée de tir au corps du NTW-50 (150 m -> 100 m).

Réduction des dégâts du M60E4 entre 50 à 75 mètres (28 -> 22).

Augmentation de la distance de perte de puissance du M1911 (jusqu'à 30 m).

Augmentation de la distance de perte de puissance du MP412 REX (jusqu'à 40 m).

Augmentation des rafales de l'AC42 par minute (160 -> 170).

Augmentation de la distance de perte de puissance du PP-29 à moins de 30 m.

Réduction des dégâts du SFAR-M LG entre 50 et 75 mètres (28 -> 22).

Le mode de tir semi-auto revient sur l'AK-12 après l'échec d'une expérience...

Correction de certaines armes du Coffre qui n'obtenaient pas le multiplicateur correct de tir en pleine tête lorsque certains accessoires étaient actifs. Battlefield Portal Ajout de la carte de la Saison 3 Fer de lance dans le bloc de sélection EstCarteActuelle.

Ajout du gadget de BF3 micro-drone au bloc de sélection de gadgets.

Ajout du gadget Vulcan du Spécialiste Charlie Crawford au bloc de sélection des gadgets de Spécialiste.

Ajout du gadget XM370A du Spécialiste Rasheed Zain au bloc de sélection de gadgets de Spécialiste. Armes de Battlefield Portal Amélioration de la précision de zérotage des grenades en module.

Ajustement des secousses des systèmes de visée Holo et PKA-S.

Amélioration du balancement des armes M416 et AEK. AN94 Réduction de la distance de recul de l'AN94. M16A3 Réduction du recul horizontal de 0,05. G3A3 Réduction du recul vertical et horizontal du G3A3 et amélioration du taux de réduction du recul. ACW-R Légère amélioration du taux de réduction du recul. M60E4 Réduction du recul horizontal du M60E4. SCAR-H Légère réduction du recul vertical et horizontal.

Battlefield 2042 est aussi disponible dès aujourd'hui dans le catalogue EA Play et Xbox Game Pass Ultimate, auquel vous pouvez vous abonner pour 12,99 € par mois.