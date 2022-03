Battlefield 2042 : la mise à jour 3.3 détaillée avant sa sortie, nouveau tableau des scores et DLC gratuit au programme

Nous avions laissé Battlefield 2042 avec sa mise à jour 3.2 en janvier dernier et les développeurs ont eu un peu de mal à enchaîner. Le patch 3.3 prévu pour fin février n'arrivera finalement que ce mercredi 9 mars 2022, et Electronic Arts et DICE sont fins prêts à dévoiler son changelog, assez court.

Il apporte notamment l'amélioration du tableau des scores promise, avec le nombre d'éliminations, d'assistances et de morts, ainsi qu'un ajustement de l'aide à la visée sur console. Il corrige aussi quelques bugs listés ci-dessous, et introduira le pack légendaire Inflexibilité, exclusif aux acheteurs des éditions Gold et Ultimate ainsi qu'aux abonnés EA Play Pro, qui leur sera offert pour les remercier de leur investissement dans le projet.

Mise à jour 0.3.3 - Correctifs, modifications et améliorations Scores En janvier, nous avons annoncé que nous comptions retravailler l'interface du tableau des scores en fonction des retours de la communauté. Grâce à vos commentaires, il nous est apparu que la première itération du tableau des scores devait être davantage peaufinée pour correspondre à vos exigences. Nous avons pris en compte vos retours et sommes prêts à diffuser le nouveau tableau des scores par le biais de cette mise à jour. Le récapitulatif de partie a été amélioré et placé à gauche de l'écran. Il comprend toujours des informations sur la partie, la progression des objectifs et les décomptes de tickets, ainsi que vos statistiques personnelles (éliminations, assistances, morts) et votre ping actuel. Le tableau des scores affiche désormais séparément les informations de chaque équipe dans certains modes en équipe tels que Conquête, Percée, Ruée et Match à mort en équipe. Le nombre de morts apparaît lui aussi. Bien qu'il s’agisse de deux des éléments manquants les plus demandés, il s'agit de la première version du tableau des scores. D'autres améliorations seront apportées via les prochaines mises à jour en fonction de vos retours (comme le tableau des scores affiché sur les écrans de fin de manche). Le pack légendaire exclusif Inflexibilité Toutes les personnes qui possèdent Battlefield 2042 édition Gold, l'édition Ultimate, le Passe Année 1 ou le pack de mise à niveau Passe Année 1 et Ultimate ainsi que les abonnés EA Play Pro peuvent désormais profiter du pack légendaire Inflexibilité, offert par toute l'équipe de Battlefield en remerciement de leur fidélité. Le pack contient les éléments suivants : Skin Résistance zéro pour Mackay ;

Skin d'arme Sauterelle pour le K30 ;

Skin d'arme Marteau rapide pour le M44 ;

Skin de véhicule Char de fer pour la M5C Bolte ;

Skin d'arme de corps-à-corps Écorcheur ;

Fond de fiche de jeu Détermination ;

Icône de fiche de jeu Inflexibilité. Les personnes éligibles au pack légendaire exclusif Inflexibilité pourront trouver tous ces objets dans les écrans de la Collection et de la fiche de jeu, et ce dès que la mise à jour #3.3 sera disponible. Général Correction d'un plantage de jeu qui pouvait survenir sur Origin ou Xbox One en vous connectant ou vous déconnectant tout en utilisant une manette Xbox One.

Il n'est plus nécessaire de redémarrer le jeu pour que l'assignation de touches relative au chat soit appliquée.

Ajustement de l'aide à la visée sur console pour que le système soit efficace lorsque les sticks analogiques sont à 100 % de leur portée. Avant, il n'était actif qu'à des portées inférieures à 100 %.

Résolution d'un bug qui faisait que des éliminations au corps-à-corps sur Xbox One et PlayStation 4 n'étaient pas comptées comme des éliminations.

Établissement d’un nouveau site pour notre Centre de données de l’UE à Francfort. Modes Conquête et Percée : correction d'un bug qui lançait l'événement d'EXP de sécurisation d'un objectif même si le point de capture avait déjà été capturé auparavant.

Hazard Zone : correction d'un bug visuel qui affichait les membres d'escouade pendant la séquence qui a lieu lorsqu'une partie est trouvée.

Hazard Zone : correction d'un bug qui empêchait parfois de gagner de l'EXP en fin de manche.

Pour mémoire, d'autres changements du genre sont prévus d'ici juillet, mois de sortie tardif de la Saison 1. Si Battlefield 2042 ne vous fait pas peur malgré les mauvaises critiques, vous pouvez vous le procurer à partir de 23,50 € sur Amazon.fr.

