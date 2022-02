Battlefield 2042 : la galère continue avec un lourd report de la Saison 1, les prochaines nouveautés évoquées

MISES À JOUR À VENIR Voici un aperçu des fonctionnalités que nous apporterons dans le jeu au plus vite. TABLEAU DES SCORES - Dans la prochaine mise à jour, nous ajouterons un nouveau tableau des scores, ainsi que d'autres changements sur lesquels nous travaillons depuis les fêtes. Il s'agira d'une évolution par rapport à ce que nous vous avons montré récemment. Nous avons pris en compte vos commentaires à propos du fait d'avoir deux tableaux et une distinction entre les deux équipes. Nous essaierons de mettre cela en place dans la prochaine mise à jour. Le score É/M (éliminations/morts) sera également incorporé dans une autre mise à jour.

- Dans la prochaine mise à jour, nous ajouterons un nouveau tableau des scores, ainsi que d'autres changements sur lesquels nous travaillons depuis les fêtes. Il s'agira d'une évolution par rapport à ce que nous vous avons montré récemment. Nous avons pris en compte vos commentaires à propos du fait d'avoir deux tableaux et une distinction entre les deux équipes. Nous essaierons de mettre cela en place dans la prochaine mise à jour. Le score É/M (éliminations/morts) sera également incorporé dans une autre mise à jour. COMMUNICATION VOCALE (TOUTES PLATEFORMES) - L'arrivée de la communication vocale (VOIP) n'est que l'une des premières améliorations visant à améliorer le jeu d'équipe et la communication.

- L'arrivée de la communication vocale (VOIP) n'est que l'une des premières améliorations visant à améliorer le jeu d'équipe et la communication. PROFIL DU JOUEUR - Vous aurez un meilleur aperçu de votre carrière sur le champ de bataille et de ce qu'il vous reste à accomplir pour débloquer un nouvel élément. En ce qui concerne le jeu d'équipe, vous pouvez vous attendre à une boucle d'escouade plus claire et concise, un système de signalement (ping) amélioré et de meilleures récompenses lorsque vous et votre escouade jouez l'objectif. Le gunplay (maniement/équilibrage des armes) continuera aussi d'être amélioré en fonction de vos retours. Portal fait partie intégrante du jeu et nous allons continuer d'ajouter des outils et des modes tout en équilibrant les gains d'expérience. Enfin, sachez qu'une équipe dédiée analyse et travaille sur les Spécialistes. Nous ne sommes pas encore prêts à parler de ce que nous comptons faire les concernant, mais dès que ce sera le cas, nous vous en dirons plus.

UNE NOUVELLE BOUCLE DE RÉTROACTION Nous tenons à améliorer la qualité du jeu par le biais de nos mises à jour, mais aussi en accélérant nos réactions vis-à-vis des problèmes critiques dans les espaces en ligne. Nous nous exprimerons également de manière plus claire sur la direction que nous voulons suivre, et sur ce qui motive nos décisions en matière d'amélioration du jeu. Nous communiquerons plus et étendrons nos boucles de rétroaction existantes pour vous impliquer plus directement dans ces processus. Notre équipe a identifié plusieurs domaines que nous comptons améliorer. Voici comment nous prendrons en compte vos commentaires à l'avenir. D'abord, nous vous présenterons les points que nous comptons travailler, ainsi que nos idées actuelles et comment nous envisageons de les améliorer. Ensuite, nous prendrons le temps d'analyser vos commentaires sur ces points et nos propositions d'améliorations. Plus tard, nous nous exprimerons une nouvelle fois sur ces sujets, mais cette fois, nous aurons pris en compte vos retours pour définir les améliorations à mettre en œuvre. Ces échanges seront centralisés et disponibles sur le site de Battlefield. Ils seront aussi synthétisés sur nos chaînes. Ce processus sera mis en place dans le mois et se concentrera d'abord sur l'un des domaines fondamentaux du jeu : le design des cartes. Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter la manière dont nous comptons améliorer nos cartes ; nous nous intéresserons notamment aux commentaires relatifs aux espaces ouverts et au manque d'abris dans certaines zones importantes. Les sujets les plus importants comme le design des cartes seront partagés très ouvertement, mais pour les éléments un peu plus mineurs du jeu (comme la logique de Portal), nous en discuterons dans des conversations moins médiatisées. Dans tous les cas, l'ensemble de ces conversations seront publiques et tout le monde sera invité à y participer. Certaines de ces boucles de rétroaction s'attarderont sur des éléments majeurs, d'autres mettront du temps à être traitées et à avoir un impact sur le jeu. Nous ne cherchons pas à vous montrer quels sujets nous traiterons en priorité, mais à montrer à quoi ressemble un processus de développement. Les modifications sur les cartes et le gameplay central prendront du temps. Nous nous engageons à expliquer notre raisonnement derrière les décisions futures et comment nous traiterons vos commentaires. Nous voulons que vous ayez une vision plus précise de ce que nous comptons accomplir et incorporer davantage ce que nous entendons pour que notre travail ait du sens à vos yeux. Nous mettrons en place ce processus avant la diffusion de notre prochaine mise à jour. Lorsque ces conversations seront lancées, vous en serez notifiés sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Battlefield.

LA ROUTE VERS LA SAISON 1 Lorsque la Saison 1 arrivera en début d'été, elle marquera le lancement d'une année de quatre Saisons, comprenant quatre nouveaux Spécialistes, des lieux inédits ainsi que du nouveau contenu. Nous savons qu'il s'agit d'un lancement tardif pour celles et ceux qui ont acheté le Passe Année 1 dans le cadre des éditions Gold et Ultimate. Pour vous remercier de votre patience et votre soutien continu, les personnes ayant acheté ces éditions recevront un pack exclusif contenant une skin de Spécialiste, des skins d'armes et de véhicules, une arme de corps-à-corps et une fiche de jeu, disponibles avec la prochaine mise à jour.