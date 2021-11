Battlefield 2042 : pas de Saison 1 avant 2022, mais une pré-saison pour s'occuper d'ici là

Si c'est bien le 19 novembre que Battlefield 2042 sortira à l'international, les acheteurs d'une édition Gold ou Ultimate et abonnés EA Play Pro y auront droit dès ce vendredi 12. DICE se positionne donc logiquement dans les starting-blocks, et vient de publier un long billet pour faire le point sur le contenu de l'expérience.

Les développeurs en profitent aussi pour parler de la suite, et notamment de l'Année 1 qui permettra de découvrir du contenu supplémentaire gratuit à gogo pour les 3 modes principaux, ainsi que 4 Spécialistes et 4 Passes de combat pour les détenteurs du Pack saisonnier du Passe Année 1. Il va cependant falloir être patient pour découvrir ces nouveautés, car la Saison 1 n'arrivera pas avant début 2022. DICE a tout de même prévu le coup en préparant une pré-saison avec des missions hebdomadaires, des modes à durée limitée, des mises en avant des créations Battlefield Portal et des récompenses à débloquer. Vous n'allez donc pas vous ennuyer ces prochaines semaines.

Le lancement n'est que le début.

Nous adoptons une nouvelle approche en matière de jeu service, qui ne se focalise pas uniquement sur le nouveau contenu, mais aussi sur l'amélioration de l'expérience Battlefield au fil des Saisons, pour étoffer le monde de Battlefield 2042.

Au cours de notre première année de service, nous proposerons quatre Saisons pour quatre Passes de combat, quatre nouveaux Spécialistes, de nouveaux environnements et du contenu inédit. Nous avons également l'intention de diffuser des mises à jour pour Battlefield Portal, qui vous offriront de nouvelles façons de construire et de partager des expériences Battlefield avec le monde entier.

Pendant la Saison 1, attendez-vous à un nouveau Spécialiste, un Passe de combat et du contenu Portal, et peut-être même à de nouveaux lieux à découvrir, qui développeront l'histoire de Battlefield 2042. Plus d'informations en début d'année prochaine.

Lors de la sortie, nous lancerons également la pré-saison avec des missions hebdomadaires et des récompenses ainsi que des modes à durée limitée, des mises en avant de créateurs et d'expériences Battlefield Portal, et bien plus !