Battlefield 2042 : le trailer de Hazard Zone est enfin là

L’attente a été longue et les suppositions nombreuses autour du mode Hazard Zone de Battlefield 2042. DICE vient comme convenu de diffuser le trailer de ce troisième style de jeu qui correspond un peu à tout ce que nous attendions jusque-là.

Oui, les matchs se joueront en escouades indépendantes (6 sur PS4 et Xbox One, 8 sur Xbox Series X|S, PC et PS5) et non, il ne s’agit pas d’un Battle Royale. Enfin sur ce point, ça se discute. Le but du jeu n’est pas d’être la dernière équipe survivante, mais de récupérer le maximum de données à l’intérieur de satellites écrasés un peu partout sur la map. Des objectifs qui sont au passage défendus par des bots et qui continuent de tomber en milieu de partie. Une fois en possession des précieux sésames, vous avez intérêt à grimper dans un des deux seuls appareils qui viendront vous sortir de cette galère en milieu et en fin de partie dans une zone aléatoire. Si au moins un membre de votre escouade monte à bord, vous serez récompensés pour toutes les données récupérées pendant le match.

Dans l’esprit, Hazard Zone n’est pas très éloigné d’un Hunt: Showdown ou du méconnu, mais méritant, The Cycle. DICE entend bien ajouter une couche de stratégie à ces modèles avec une monnaie in-game obtenue en remplissant les objectifs durant les parties. Elle permet de vous équiper en début de partie avec des armes et des gadgets en tout genre. Parmi les exemples forts utiles dévoilés par DICE, nous avons un scanner pour retrouver plus facilement les objectifs ainsi qu’une amélioration rappelant un de vos coéquipiers tombés au combat. Autrement, toute mort est sanctionnée par un retour à l’écran spectateur.

Les parties de Hazard Zone se jouent sur toutes les maps disponibles dans le mode All-Out Warfare. Les spécialistes sont aussi de la partie à la distinction près que vous ne pouvez avoir qu’un spécialiste de chaque catégorie au sein de votre escouade. Inutile de vous préciser qu’il faut être complémentaire sur le champ de bataille si vous espérez survivre dans ce mode encore plus tactique qu’à l’accoutumée. Pour plus de détails sur l'expérience et le système de progression, ça se passe en page suivante, avec une FAQ des développeurs en prime.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre prochain sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 et PS5.