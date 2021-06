RUMEUR sur Battlefield 2042 : des détails sur le mode secret Battlefield Hub, le mode Hazard Zone serait free-to-play

DICE a vu les choses en grand pour Battlefield 2042, un épisode exclusivement tourné vers le multijoueur. Son mode principal sera All-Out Warfare, pensé pour les guerres sur tous les fronts et qui reprendra les codes de Conquête et Percée. Un autre baptisé Hazard Zone mettra visiblement les catastrophes naturelles à l'honneur et un dernier encore secret sera présenté à l'EA Play Live, et est décrit comme pensé « pour les fans de longue date ».

Mais il ne faudra visiblement pas attendre le 22 juillet pour en apprendre plus sur ces expériences. Tom Henderson, insider habitué des leaks sur la franchise, rapporte qu'une de ses sources lui a transmis des visuels et des informations inédites sur celles-ci, et même s'il n'est pas 100 % assuré de leurs véracités, il en a parlé en vidéo. Sur Hazard Zone, DICE a déjà dit que ce ne serait pas un Battle Royale, mais la source de Tom Henderson déclare qu'il s'agit d'une expérience qui ne s'en éloignerait pas de beaucoup, avec un côté survie à la Escape from Tarkov. Les parties pourraient accueillir jusqu'à 100 joueurs et d'autres soldats contrôlés par l'IA enrichiraient l'environnement. Et, surtout, l'expérience serait free-to-play et jouable même par ceux qui n'achèteraient pas Battlefield 2042.

Pour ce qui est du 3e mode, il s'agirait de Battlefield Hub, un mode non compétitif sans système de classe fait pour les parties rapides. Il aurait pour principal atout de faire revenir les maps, armes et véhicules des principaux volets, pour les faire se rencontrer en ne tenant parfois pas compte de la logique temporelle. Certaines maps seraient jouables à 128 joueurs sur next-gen, mais d'autres seraient limitées à moins pour des raisons de taille. Le contenu évoluerait d'ailleurs avec le Battle Pass au gré des saisons.

Battlefield Hub va être l'expérience bac à sable ultime et va être le mode de jeu « amusant ». La raison pour laquelle il l'a décrit comme un mode de jeu amusant est que DICE dit que ce ne sera pas nécessairement une expérience compétitive ou une expérience équilibrée. Au lieu de cela, ce sera l'expérience ultime du bac à sable où les joueurs pourront simplement s'amuser - avec par exemple un char Battlefield 1 contre un char Battlefield 3. Battlefield Hub va contenir des remastérisations de cartes d'anciens épisodes de Battlefield. Ce sera [des cartes] avec le moteur de Battlefield 2042. Le mouvement et des trucs comme ça seront exactement les mêmes, mais vous jouez essentiellement sur une carte remastérisée avec différentes armes et véhicules des précédents volets de Battlefield.

Il ne s'agit que de bruits de couloirs, mais il faut avouer que cela colle aux dires et aux envies des développeurs. Nous en saurons plus dans un mois, mais d'ici là, vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € sur Amazon.fr.

