Battlefield 2042 : un prix plus cher sur PS5 et Xbox Series X et S, l'upgrade next-gen sera payante...

Cela faisait des mois que sa simple existence émoustillait les fans de FPS à travers le monde : Battlefield 2042 a été officialisé en grande pompe hier, avec un trailer qui va rester dans les mémoires. Nous n'allons pas vous refaire le point sur ce qui a été dit sur le jeu en lui-même, mais plutôt sur les modalités de sortie qui ont été découvertes peu après.

Déjà, le prix ne sera pas le même sur toutes les plateformes. Battlefield 2042 coûte 59,99 € sur PC, 69,99 € sur PS4 et Xbox One, et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S. Pourquoi le titre est-il moins cher sur PC ? C'est une norme assez fréquente pour les ordinateurs personnels, qui n'a pas de fondement technique, mais plutôt commercial. En revanche, pourquoi est-il plus cher sur next-gen que sur old gen ? Probablement, car en plus des améliorations graphiques possibles sur la nouvelle génération, il sera possible de jouer en ligne à 128 sur PS5 et Xbox Series X|S, contre seulement à 64 sur PS4 et Xbox One. Si vous vous demandez ce qu'il advient alors du cross-play entre marques et générations de consoles, EA a promis de nous donner la réponse le mois prochain.



Quid de l'upgrade next-gen ? Elle sera pour le moment réservée à la Gold Edition numérique à 99,99 € sur consoles, qui comprend le bonus de précommande, l'accès anticipé de 7 jours, le Pack Année 1 et donc un Pack Cross-Gen. Quant à savoir s'il sera disponible à part, et à quel prix, là encore, nous n'avons pas la réponse : sachant que Battlefield 2042 veut durer dans le temps avec son format live service, EA aurait tort de ne pas le proposer de cette manière.

Pour rappel, il existera aussi une édition Ultimate à 119,99 € ajoutant un Pack Ultimate Minuit, un artbook numérique et la bande originale numérique exclusive. Les 2 éditions spéciales sont à 89,99 € et 109,99 € sur PC, mais ne comprennent logiquement pas le Pack Cross-Gen. Et bien évidemment, cela signifie qu'il n'y aura pas de Smart Delivery chez Xbox...

La date de sortie de Battlefield 2042, c'est donc pour le 22 octobre 2021 (et dès le 15 pour les acheteurs d'une édition spéciale ou abonnés EA Play) et vous pouvez précommander votre édition standard pour 69,99 € ou 79,99 € sur Amazon.fr.