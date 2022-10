Battlefield 2042 : serveurs persistants, nouvelles armes, refonte d'Orbital et plus avec la mise à jour 2.2

L'évènement Les Liquidateurs de Battlefield 2042 entre dans sa deuxième semaine, avec désormais des parties en 16v16 sur des cartes resserrées. DICE a cependant d'autres nouveautés à proposer en parallèle, en déployant ce matin la mise à jour 2.2 avec plusieurs ajouts sympathiques.

Elle amène comme annoncé la version retravaillée de la map Orbital, avec davantage de détails, des espaces modifiés et de nouvelles opportunités de se couvrir. Trois armes rejoignent sinon le Coffre de Guerre Totale : les ACW-R, AKS-74u et MP412 REX. Les détenteurs du Passe de Combat Premium peuvent eux utiliser des serveurs persistants : leur création en mode Portal restera donc active tant qu'au moins un joueur y est connecté, permettant aux modes populaires de rester disponibles longtemps après la déconnexion de l'hôte initial. Le viseur laser a sinon été amélioré pour être plus fluide et réactif au mouvement.



Si vous voulez plus de détails sur les ajouts, vous pouvez consulter le changelog complet du patch 2.2 en anglais sur le site officiel. Les retardataires peuvent eux se procurer Battlefield 2042 à partir de 28,27 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Battlefield 2042 : trailer de gameplay, Battle Pass, nouvel Opérateur Charlie Crawford et map Échouement, tout sur la Saison 2 : Maître d'Armes